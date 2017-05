Václav Marhoul dokončil první fázi natáčení Nabarveného ptáčete

7.5.2017 /14:00/

Štáb má za sebou 21 natáčecích dnů, které strávil v březnu a dubnu na Ukrajině. Následovat bude ještě šest natáčecích cyklů. Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul chce adaptaci kultovní knihy Nabarvené ptáče spisovatele Jerzy Kosińského uvést do kin v září 2019.

Petr Kotlár

Natáčení Nabarveného ptáčete probíhalo od 23. března do 12. dubna ve vesnice Svalovyči a v jejím okolí. Na sever ukrajinské Volyně štáb spolu s představitelem hlavního hrdiny, devítiletým Petrem Kotlárem, odcestoval 18. 3. přes Varšavu a Lvov. Návrat na ruzyňské letiště Václava Havla se uskutečnil 13. 4. po 15 hodinovém cestovním martýriu. Vzápětí začaly přípravy na třídenní dotáčky obrazů, které se nemohly z mnoha důvodů uskutečnit na Ukrajině a které byly nakonec realizovány 21. až 23. dubna v bývalém vojenském prostoru Brdy a nedaleko Nového Knína na Slapech. V současné době naplno běží příprava druhé fáze natáčení, podle plánu odstartuje 5. června na jižním Slovensku a skončí 5. července v Čechách. Ve slovenské části natáčení se na place poprvé objeví hvězdný Udo Kier, v české části pak polský herec Lech Dyblik.

Kameraman Vladimír Smutný a režisér Václav Marhoul

„Jsem opravdu rád, že jsme se z Ukrajiny vrátili s tím, že jsme tam vše postupně natočili podle plánu. Nezastírám, že to nebylo úplně jednoduché. Na našince, ať už chce nebo nechce, zkrátka doléhá jistá bezútěšnost z celé situace na Ukrajině a opravdu nelehký život místních lidí, kteří vlastně vůbec nevidí žádnou změnu k lepšímu a svoji budoucnost si umějí představit snad jen na měsíc dopředu,“ konstatoval po návratu režisér, scenárista a producent Václav Marhoul.

Petr Kotlár

Nabarvené ptáče je v mnoha ohledech výjimečný film, což dokládá nejen mnoho let intenzivních příprav, zamýšlených přibližně 105 natáčecích dnů, ale i rozhodnutí natočit jej černobíle, ve formátu Cinemascope a na 35 mm negativ. Mimořádné je i mezinárodní herecké obsazení. Světová premiéra je naplánovaná na květen 2019, do českých kin by Nabarvené ptáče mělo vstoupit v září 2019.