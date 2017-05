Terrymu Gilliamovi vyšly před-posmrtné memoáry Gilliameska (SOUTĚŽ)

7.5.2017 /11:00/

Herec, scenárista, režisér a velké dítě. Tím vším je legendární Terry Gilliam. Původem výtvarník, jehož anarchistická leporela a vystřihovánky dokreslovaly účinek podvratných komiků Monthy Python, má na českých knižních pultech autografii Gilliameska. Co všechno na sebe prozradil režisér Životu Briana (1979), kultovek Brazil (1985) nebo Strach a hnus v Las Vegas (1998), který si jde podobně jako Don Quijote za svou vizí?

Třeba to, že "měl strach dát si TRIP, dokonce i v Los Angeles roku 1967, kdy se zdálo, že je na něm KAŽDÝ." Těžko říct, jak by se tvářil na to, kdyby mu někdo věštil, že jeden takový velký film na tripu o 31 let později s Johnnym Deppem v hlavní roli natočí. Jediný neanglický člen Monty Pythonů emigroval v 60. letech na Britské ostrovy a stal se tahounem party, jejíž černý humor fascinuje dodnes.

Anotace: Terry Gilliam, režisér a spoluzakladatel skupiny Monty Python, ve svých memoárech živelně líčí svou pitoreskní životní pouť z chladného severu amerického státu Minnesota až do nejžhavějšího prostředí současnosti – Hollywoodu, s delšími či kratšími zajížďkami do kulturní divočiny New Yorku, Los Angeles a Londýna šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Mnohé z jeho životních epizod si svou barevností a neotřelostí nezadají s jeho výtvarným a režisérským rukopisem.

Gilliameska je pestrou směsí mnoha dosud nepublikovaných kreseb, fotografií a pronikavých postřehů okořeněných mnohdy drsným humorem. Vystupuje zde i řada hvězd ve vedlejších rolích – George Harrison, Robin Williams, Jeff Bridges, Robert De Niro, Brad Pitt, Uma Thurmanová, Johnny Depp, Heath Ledger a především všichni ostatní Pythoni – a mihnou se tu i další ikony moderní doby od Woodyho Allena, přes Franka Zappu, Richarda Nixona až po Huntera S. Thompsona. (JOTA)