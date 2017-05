18. týden-kinopremiéry: Druzí Strážci Galaxie vyzvou fanoušky Depeche Mode

4.5.2017 /17:00/

První květnové premiéry přinášejí zajímavé klání. Pokračování svérázné a popoulární marvelovky Strážci Galaxie Vol. 2 (2017) poměří diváky se zástupem oddaných fanoušků skupiny Depeche Mode v přenosu berlínské show z roku 2014. Dále jsou na pořadu dva snímky z Balkánu, přičemž komedie Ministerstvo lásky (2016) vznikla v chorvatsko-české koprodukci.

Strážci Galaxie Vol. 2

Jsou to téměř tři roky, kdy do kin vlítli Strážci Galaxie (2014) režiséra Jamese Gunna a zaujali béčkovou atmosférou, vtipnými postavičkami a dialogy nebo retro hudbou. Marvelu to vyšlo ještě před Deadpoolem (2016), Strážci Galaxie sklidili velmi pochvalné recenze a zájem publika - snímek utržil přes tři čtvrtě miliardy dolarů. Svérázná partička se dnes vrací do českých kin v titulu Strážci Galaxie Vol. 2.

Trailer:

Tři roky starý "wau efekt" se pochopitelně neopakuje. Studio Marvel filmu využívá k představovačce dalších postav komiksového univerza. Nepřátelé se stávají spojenci a na scéně se objeví roztomilý potomek Groota, David Hasselhoff nebo třeba Sylvester Stallone. Tohle je pocta osmdesátým rokům se vším všudy. Recenzenti prozatím dávají 80 procent, což je jen nepatrně horší známka než v případě jedničky.

Mají silnou základnu oddaných fanoušků, proslavili se taktéž v 80. letech a zanedlouho naživo vystoupí v České republice. Legendární synthrocková skupina Depeche Mode se pouze dnes představí svým obdivovatelům ve vybraných kinech v rámci přenosu Depeche Mode: Live in Berlin (2014).

Živák režíroval známý fotograf a autor ceněných filmů Anton Corbijn, který skupinu sleduje několik desetiletí. Očekávat tedy můžete zážitek umocněný tím, že ten, kdo ho zaznamenal, hudbou také žije. Předkrm před hlavním chodem, kteří si zasvěcení užijí 24. května v pražském Edenu.

Vtipný zážitek slibuje koprodukční komedie Ministerstvo lásky. Pojednává o speciální četě úředníků mající za úkol legitimovat chorvatské vdovy a brát penzi po zesnulých těm, které se neprovdaly, ale udržují milostný poměr. To je příležitost pro nezadaného úředníka z takzvaného ministerstva lásky...

Na závěr se představuje ještě jeden snímek z Balkánu. Tři dny v září (2015) je makedonský thrillerem, ve kterém hraje hlavní roli tajemná žena na útěku, nenávist k mužům a brokovnice. Spolu s krásnou makedonskou přírodou.

Seznam všech květnových premiér najdete ZDE .