Brad Pitt promluvil o rozchodu s Angelinou Jolie

4.5.2017 /10:24/

Oscarový herec se poprvé od zářijové žádosti Angeliny Jolie o rozvod objevil v médiích. Magazín GQ Style přinesl otevřenou zpověď Brada Pitta - mluvil o nadměrném pití, přespávání u Davida Finchera a ztrátě rodiny.

Reportér magazínu GQ vyrazil s Bradem Pittem do tří amerických národních parků, kde se herec, producent a člověk žijící v odloučení od rodiny po delší době rozpovídal. Poté, co Angelina Jolie loni v září požádala o rozvod a svěření všech šesti dětí do vlastní péče, se Pitt topil v zármutku. Azyl mu měsíc a půl poskytoval režisér a přítel David Fincher. Poté se herec uchýlil do osamoceného domu v Hollywood Hills, kam jezdí již od dětství.

Brad Pitt ve Spojencích.

Věnuje se například práci se dřevem, učí se poznávat hmotu. Překvapuje sám sebe, ale přiznává, že je to dost osamělá činnost. Pomáhá mu to. "Když se vzbudím, zatopím si v krbu. Než jdu spát, udělám totéž. Připadám si díky tomu naživu. Cítím tak v domě život," dodal znatelně pohublý Pitt.

Letos se nezúčastnil předávání Oscarů, přenos sledoval v domě kamaráda. Média spekulovala o tom, že za rozvodem slavného páru Brad Pitt-Angelina Jolie stála údajná hercova nevěra s Marion Cotillard, herečkou, s níž pracoval na historickém dramatu Spojenci (2016). Pitt to v rozhovoru s Michaelem Paternitim uvedl na pravou míru.

S exmanželkou Angelinou Jolie si zahrál v jejím dramatu U moře.

Manželství se rozpadlo kvůli Bradově konzumaci alkoholu. Majitel vinic sáhl i po lahvi vodky, ale loni to dle jeho slov přesáhlo udržitelnou mez. "Vymklo se to kontrole. Sáhl jsem po vodce a upřímně, poslal bych pod stůl Rusa. Byl jsem skutečně profesionál." Větší rána přišla po Angelinině žádosti o rozvod a hlavně poté, co jí bylo do péče svěřeno šest dětí, k nimž má Brad láskyplný vztah. A ony k němu, neboť právě na jejich naléhání se někdejší slavný pár vzal.

Nyní se Pitt ze závislosti na alkoholu léčí, pije brusinkovou šťávu a přeje si, aby stání u soudu co nejméně zasáhlo děti. S rozhodnutím, že od něj Angelina Jolie odešla, se vyrovnává. "Když někoho milujete, dáte mu prostor k tomu odejít. Pochopil jsem, co to rozhodnutí znamená. Milujete, aniž byste měli na toho druhého nárok. A nic za to nečekáte."