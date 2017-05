3.5.2017 /17:00/

Našlapané jaro! Poznejte očekávané filmy a vyhrajte volňásky do Premiere Cinemas (SOUTĚŽ)

Vypadá to, že už konečně začalo jaro. Ti, kteří mají rádi zároveň výlety do přírody i do kina, budou řešit prekérní situaci - kam dřív? Během května a června totiž vtrhnou do kin očekávané tituly různých žánrů. Již zítra to budou Strážci Galaxie Vol. 2 (2017), příští týden Král Artuš: Legenda o meči (2017). Následovat bude Vetřelec: Covenant (2017) Ridleyho Scotta.

Těm, co mají jasno, na co vyrazí, i divákům, kteří se s výhledem na nejbližší měsíce teprve seznamují, přinášíme soutěž o volňásky do sítě multikin Premiere Cinemas. Kvíz jsme sestavili z distribučních titulů letošního května a června. Kromě výše uvedených snímků se dále můžete do kina vypravit například na animák Já, padouch 3 (2017), filmovou Pobřežní hlídku (2017) nebo vůbec první komiksový snímek s hrdinkou v hlavní roli, Wonder Woman (2017). Poznáte napjatě očekávané filmy května a června 2017? Zúčastněte se naší nové redakční hry a získejte na první pokus co nejvíce bodů. Z 20 nejúspěšnějších vylosujeme 10 výherců volné vstupenky do sítě multikin Premiere Cinemas (Praha, Olomouc, Teplice). Bodování soutěže uzavřeme v úterý 9. května ve 12:00.