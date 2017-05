US tržby: Další miliarda pro Rychle a zběsile, tollywoodský hit a latinský milenec

2.5.2017 /17:00/

Osmý díl Rychle a zběsile zopakoval fenomenální jízdu svého předchůdce a dokázal na celosvětových tržbách pokořit hranici jedné miliardy. Sedmička samozřejmě zůstane v celkových tržbách nepřekonána, ale s tím se předem počítalo.

I tak jde pro studio Universal o ohromný úspěch. Poměrně obyčejnou akčně-kriminální sérii se povedlo přetavit v giganta, kterému mohou konkurovat akorát marvelovky a svět Star Wars. To je zatraceně velké vítězství.

Rychle a zběsile 8 si navíc i třetí víkend udrželo první pozici (za 19 milionů dolarů). To ale není to zajímavé. To zajímavé se odehrálo na dalších dvou místech, kde skončily nečekané kousky - ani jeden nemá americké kořeny.

Stříbrnou příčku si urvala nezávisle distribuovaná hispánská komedie How to Be a Latin Lover. Přestože nemá film žádné oslnivé recenze, dokázal z pouhé tisícovky kin vydolovat úctyhodných 12 milionů. Etnické filmy se v posledních letech stále více v amerických kinech prosazují. Uvidíme, jaký dopad bude mít tenhle úspěch do budoucna. Což nás vede na třetí příčku.

Baahubali 2: The Conclusion

Tam debutuje tollywoodská fantasy Baahubali 2: The Conclusion (skutečně tollywoodská, což je - na rozdíl od bollywoodské - bengálská a nikoli bombajská produkce). Výborně si vedla v Americe dva roky zpátky i jednička, která z pouhých pár set kin dokázala získat šest milionů dolarů. Dvojka debutuje rovnou za 10 milionů. Kam se hrabou Hollywoodské novinky.

Což nás vede na páté místo, kde je poslední nováček - drama The Circle. A nelze mluvit jinak než o propadáku. Zajímavé téma, hvězdy v hlavních rolích (Tom Hanks, Emma Watson), nasazení do více jak tří tisíc kin a přesto jen 9 milionů startovné. Své nepochybně sehrálo to, že jde - pokud mluvíme o recenzích - o jeden z nejhůře hodnocených filmů Watson i Hankse.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.