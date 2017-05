Po Plném domě, Aktech X, Gilmorových děvčatech a dalších nás čeká revival sitcomu Roseanne

2.5.2017 /15:30/

Natáčení nové série je ještě daleko, jelikož se zatím o práva přetahuje hned několik televizních stanic včetně ABC a Netflixu, ale již teď je jasné, že na diváky čeká 8 nových dílů, ve kterých se vrátí většina původního hereckého obsazení v čele s Roseanne Barr, Johnem Goodmanem a Sarou Gilbert. O návratu vyjednávají producenti i s Laurie Metcalf a Johnnym Galeckim.

Poprvé se seriál Roseanne začal vysílat v roce 1998, dočkal se devíti sezón a 222 dílů. Za tu dobu si došel pro 17 nominací na ceny Emmy, z nichž 4 vyhrál. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se ale Roseanne nedočkala jednoho z nejzvláštnějších zakončení seriálu (minimálně v rámci sitcomů) vůbec. V poslední epizodě se totiž ukázalo, že vše, co jsme v rodině Roseanne a Dana viděli, byly jen situace z knihy, kterou Roseanne psala.

Na cokoli bližšího si budeme muset počkat, stejně jako na to, zda bude mít pravdu sama Roseanne Barr, když v roce 2009 na svém webu napsala, jak by v současnosti její rodina asi vypadala: Roseanne a Jackie otevřely v Lanfordu první marihuanovou lékárnu, Dan znovu ožil poté, co svou smrt jen předstíral, DJ otiskli, Mark zemřel v Iráku, David opustil Darlene kvůli o polovinu mladší ženě, takže Darlene vyrazila ven, nabalila si ženu a pořídila si s ní dítě. Becky pracuje ve Walmartu, Arnie se skamarádil se senátorem státu Illinois a znovu si vzal Nancy, Bev prodává malbu za 10 000 dolarů, Jerry a vnukové utvořili kapelu a Bonnie zatkli za prodej drog...