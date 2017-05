První fotka Helen Mirren v mystickém thrilleru Winchester

4.5.2017 /10:00/

Nový snímek v režii Michaela a Petera Spieringových (letos uvedou do kin Saw: Legacy) je inspirován životním příběhem dědičky slavné zbrojovky Winchester Sarah Winchesterové, o které se povídají slavné duchařské historky.

Sarah Winchesterová po brzké smrti manžela a dcerky věřila, že jsou ona i členové její rodiny prokletí a že ji pronásledují duchové lidí zastřelených zbraněmi, které její rodina vyráběla. Po smrti milovaných se vrhla do budování rodinného sídla v San Jose, které probíhalo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Vše trvalo celých 38 let a výsledkem je neuvěřitelně ohromná stavba, která je považována za jedno z nejstrašidelnějších míst na světě. Dům je labyrintem plným větrných chodeb, schodišť, co nikam nevedou a oken a dveří vedoucích do zdí. Někteří si myslí, že je to kvůli tomu, aby Sarah zmátla zlé duchy a druzí, že je to důsledkem toho, že paní Winchesterová nepracovala s žádným architektem ani podle stavebního plánu. A jelikož v roce 1906 došlo k velkému zemětřesení, po kterém se v domě neudála žádná rekonstrukce, existuje i logické vysvětlení pro ony architektonické zvláštnosti. V současné době je dům turistickou atrakcí.

Vedle Helen Mirren se v dalších rolích představí Jason Clarke, Sarah Snook a Angus Sampson. Autorem scénáře je Tom Vaughan. Premiéra filmu je v plánu na příští rok, přesné datum premiéry ale zatím zveřejněno nebylo.