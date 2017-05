Dalším skotským panovníkem bude Saoirse Ronan, ztvární královnu Mary

3.5.2017 /21:00/

Po historickém snímku zachycujícím život skotského krále Roberta Bruce tu máme další kousek z kraje kiltů a Vysočiny. Focus Features a Working Title plánují film s názvem Mary Queen of Scots se Saoirse Ronan v hlavní roli.

Její sestřenici a sokyni v boji o moc královnu Alžbětu I. ztvární stále populárnější Margot Robbie a scénáře se neujme nikdo jiný, než Michael Hirst, který je též autorem scénářů ke snímkům právě o královně Alžbětě v podání Cate Blanchett (Královna Alžběta a Alžběta: Zlatý věk).

Marie byla korunována královnou Skotska v necelém roce svého života. Koruna jí příliš ale štěstí do života nepřinesla. Ve Skotsku vládli regenti a Marie Stuartovna byla poslána do Francie, kde žila na dvoře krále Jindřicha II. s jehož synem Františkem byla ve 4 letech zasnoubena. Ke sňatku došlo když bylo Marii 14 let a když zemřel Jindřich II., stala se i francouzskou královnou. Vládu ve Francii ale po jediném roce ukončila smrt manžela a osmnáctiletá Marie se vrátila zpět do Skotska. Zde se podruhé vdala za svého bratrance Jakuba Stuarta s nímž měla jediného potomka – syna Jakuba. Ani toto manželství netrvalo dlouho a Marie se stala opět vdovou. Třetí sňatek s Jamesem Hepburnem pobouřil skotskou šlechtu natolik, že donutila královnu abdikovat ve prospěch svého syna. Marie se pokusila získat korunu zpět, ale když se jí to nepodařilo, uprchla do Anglie, kde doufala v ochranu královny Alžběty. Ta ji ale nechala zajmout a později i za velezradu popravit. Marie Stuartovna zemřela ve věku 45 let.

Mary Queen of Scots natočí jako svůj celovečerní debut divadelní režisér Josie Rourke a producenty jsou Tim Bevan, Eric Fellner a Liza Chasin.