The Circle: Velký bratr Tom Hanks bdí nad Emmou Watson. SOUTĚŽTE o knižní předlohu sci-fi thrilleru

Kdybyste věděli, že vás někdo 24 hodin denně nepřetržitě sleduje, chovali byste se lépe? Kdyby naše společnost začala sdílet úplně všechno, jaké by to asi mělo důsledky? Napínavý moderní thriller The Circle (2017) přináší znepokojivé otázky a odehrává se v nepříliš vzdálené budoucnosti, kde je soukromí zločin. Společnost čelí otázce: Jakou cenu jsme ochotni zaplatit za to, že budeme vědět všechno?

Film The Circle je v českých kinech od čtvrtka. V hlavních rolích se představí Emma Watson coby nadějná zaměstnankyně Mae a Tom Hanks jako tajemný Eemon - nadřízený a šéf korporátní společnosti "na štěstí" a sdílené životy. Co je The Circle? Hybrid všech velkých technologických společností dneška – jako jsou Amazon, Facebook, YouTube a Apple. Má za cíl vytvořit komunitu, která sdílí všechny zkušenosti a zážitky. Když Mae pronikne hlouběji do kruhu a zblízka se seznámí s vizí zakladatelů společnosti, uvěří, že chránit si soukromí je nejen sobecké, dokonce je to zločin.

Knihu The Circle (v češtině Kruh) napsal spisovatel a scenárista Dave Eggers v roce 2013 a ve své vizi vylíčil svět sociálních médií a sdílených životů, jehož zrod již několik let plíživě probíhá.

Dave Eggers napsal kromě předlohy k filmu The Circle třeba Hologram pro krále nebo scénář snímku Max a maxipříšerky.

Nejde zdaleka o nereálné sci-fi, jak potvrzuje odborník na sociální sítě a internet Daniel Dočekal. "Možná je důležité zdůraznit, že to, co Kruh popisuje, nebo co se snaží vyobrazit, není až tak nerálné. Ještě před deseti lety bylo nemyslitelné mít Internet v kapse od kalhot v podobě “telefonu, co je i výkonnější než počítač, který máme doma. Neustále připojení jsme nikdy dříve nebyli tak jako teď. Celé to navíc přineslo i zásadní změny v šíření informací a mobilní telefony se proměňují ještě v něco dalšího - můžeme to s nadsázkou označovat jako všudypřítomná vševidoucí oka. Kamera, senzory pohybu, geolokace. To všechno má neuvěřitelné množnosti do budoucna, ale také přináší řadu otázek."

“TruYou – jeden účet, jedna identita, jedno heslo, jeden platební systém. Člověk musel používat své skutečné jméno, navázané na jeho kreditní kartu a banku, takže bylo jednoduché cokoliv hned zaplatit. Jedno tlačítko na zbytek internetového života.

Pokud jste chtěli využít jakýkoliv nástroj Circlu, a byly to nástroje jasně nejlepší, které zcela ovládly trh, byly všude a byly zdarma, museli jste to udělat sami za sebe prostřednictvím svého TruYou.

Éra falešných identit, ukradených profile, několikerých uživatelských jmen, složitých hesel a platebních systémů byla pryč. Kdykoliv jste chtěli něco vidět, něco použít, okomentovat nebo koupit, stačilo jedno tlačítko, jeden účet, všechno svázané dohromady, vysledovatelné a prosté, ovladatelné jednoduše přes mobil, laptot či dokonce přes sítnici. Stačil jeden účet a dostali jste se do všech zákoutí internetu, na každý portál, každou placenou stránku, zkrátka mohli jste dělat, co jste chtěli.”