29.4.2017 /15:00/

Indiana Jones 5 se o rok odkládá

Steven Spileberg má plné ruce práce. Ještě letos by rád natočil drama The Post s Meryl Streep a Tomem Hanksem v hlavních rolích a také dokončuje očekávanou sci-fi Ready Player One, která vstoupí do kin v březnu příštího roku.

Vytíženost se někde musela projevit a bohužel to odnesl Indiana Jones 5. Původně mělo další pokračování vstoupit do kin v červenci 2019, ale protože se nestíhá, v Lucasfilm oficiálně film posunuli až na 10. července 2020. Nebyl by to problém, kdyby se nehrálo o čas. Harrison Ford už vážně není nejmladší a v době natáčení mu bude nějakých 76/77 let, což je opravdu dost na roli, která by (v rámci možností) měla působit alespoň trochu akčně. Je pravdou, že na svůj věk Ford nevypadá vůbec špatně, ale přeci jen je jisté, že budou muset kaskadéři na place hodně dohánět (o různých kamerových tricích nemluvě). Snad to nakonec nebude smutný pohled. Scénář filmu píše David Koepp, George Lucas se podle všeho na novém Indym nijak nepodílí. Stejně jako předchozí díly bude i pátý díl režírovat Steven Spielberg.