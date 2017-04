David Fincher prý opravdu natočí Světovou válku Z 2

28.4.2017 /18:00/

S touhle variantou jsme upřímně nepočítali. Když začal Brad Pitt mluvit o tom, že by k režii pokračování svého zombie hitu Světová válka Z rád ukecal Davida Finchera, vypadalo to spíš na zbožné přání než jako skutečný plán.

Poprvé se o téhle variantě mluvilo loni v létě a málokdo to bral vážně. Je pravdou, že se kultovní David Fincher komerčnějším projektům nebrání, ale pokračováním od svého debutu, jímž byl Vetřelec ³, žádné nenatočil.

Zombie thriller navíc není něco, co by bylo Fincherově filmografii blízké. Jenže významnou roli hrají i osobní vztahy. A ten má Fincher s Pittem výborný. Natočili spolu několik filmů a vždy mluvili o tom, že se další spolupráci nebrání. A podle serveru Variety tou další spoluprací bude právě Světová válka Z 2. Strany se již prý na všem dohodli a jediné, co chybí, je Fincherův podpis smlouvy (má jít nicméně formalitu a na filmu se již aktivně pracuje). Natáčení by pak mělo dostartovat na začátku příštího roku.

Pokud je to pravda a Fincher skutečně naskočil na zombie-palubu, stává se Světová válka Z 2 oficiálně jedním z nejočekávanějších filmů příštího roku a je jisté, že hravě (pokud jde o kvalitu) překoná svého předchůdce.