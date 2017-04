Brzy vypukne válka s dědečkem a nebudou u toho chybět Robert De Niro, Christopher Walken a Uma Thurman

30.4.2017 /10:00/

Nová rodinná komedie The War with Grandpa vnikne na základě stejnojmenné knihy pro děti od Roberta Kimmela Smitha z roku 1984. Natáčení začne příští týden v režii Tima Hilla (Alvin a Chipmunkové, Garfield 2, Hop).

V hlavních rolích se představí v nadpisu zmiňovaní Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thruman a spolu s nimi si ve filmu zahrají Rob Riggle, Jane Seymour, Laura Marano, Cheech Marin a Oakes Fegley.

Zápletka je následující: Peter se těší, že se k nim domů přestěhuje dědeček. Ale jen do té doby, než se přestěhuje přímo do Peterova pokoje a Peter musí do podkroví. Peter svého dědečka miluje, ale chce zpět svůj pokoj. Nemá tedy jinou možnost, než vyhlásit dědovi válku! S pomocí přátel vymýšlí neskutečné plány, jak dědu donutit vzdát se a z pokoje odejít pryč. Dědeček je ale mnohem drsnější než se zdá. Raději než aby se vzdal, plánuje pomstu. A to byli takoví přátelé. Nezajde jejich válka příliš daleko?

Zajímavostí je, že snímek bude mít nejmladšího producenta v historii. Námět přinesl do produkční společnosti Marro Films syn ředitelky Rosy Morris-Peartové Marvin, který bude jako producent uveden i v titulcích. Nutno dodat, že když si přečetl knihu a napadlo ho, že by z ní byl skvělý film, bylo mu 8 let. Nyní je mu 11 a jeho nápad míří na plátna kin. Tomu se říká kariéra!