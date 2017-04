Hvězda Vetřelec: Covenant mlží, zda je její postava příbuznou Ripleyové

26.4.2017 /16:15/

Jde o jednu z těch vděčných spekulací, které kolují po internetu a je v zásadě jedno, co studio udělá. Otázka již žije vlastním životem. V případě Covenanta jde o to, zda je postava Danielsové, kterou v novém Vetřelci hraje Katherine Waterston, příbuzná s hlavní hrdinkou původní série Ellen Ripleyovou.

V novém rozhovoru pro SFX magazín Waterston uvedla: "Jo... o té spekulaci vím. Existuje jedna epizoda seriálu Hotýlek, kde John Cleese říká Manuelovi, že musí o něčem lhát. 'Kdokoli se tě na to zeptá, řekni 'Nic nevím." To je to, co mi pokaždé vyskočí v hlavě, když se mě někdo ptá na Ripleyovou."

Jiná odpověď se ani čekat nedala. Jde o takové to klasické vykrucování, kdy herečka nesmí nic prozradit (nejspíš i ve chvíli, kdy je spekulace mylná). Na druhou stranu je otázkou, proč to mlžení, pokud jsou fanoušci opravdu vedle. Sám Ridley Scott letos k tématu uvedl: "Je Daniels dcerou Ripley? Ne, je sama sebou." Už se ale nevyjádřil, jestli naopak není její matkou.

Těžko říct, jestli by podobné spojení nebylo spíše ke škodě (přeci jen by pak působilo vykonstruovaně, že s vetřelcem bojovala matka i dcera). Spekulace nás každopádně nebude trápit dlouho. Jak vše mají tvůrci vymyšlené, to zjistíme již 18. května, kdy Vetřelec: Covenant vstoupí do kin.