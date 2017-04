Na Insidious 4 si (naštěstí jen chvíli) počkáme

25.4.2017 /15:30/

Série Insidious měla letos v říjnu uvést do kin další (v pořadí již čtvrtý) díl. Studio ale nejspíš trochu nestíhá a rozhodlo se premiéru posunout.

Snímek by nakonec měl dorazit do kin v novém datu 5. ledna 2018, tedy zkraje příštího roku. Insidious 4 naváže v ději na předchozí film, což znamená, že půjde znovu o prequel k prvním dvěma filmům série.

Čtyřka opět bude vyprávět o vymítačce démonl Elise Rainerové (Lin Shaye). Ta společně se Specsem (Leigh Whannell) a Tuckerem (Angus Sampson) rozjede firmu Spectral Sightings a jejich nový úkol bude osobní - souvisí totiž s rodinou samotné Elise. Hrdinové vyrazí do Nového Mexika do Elisina rodného města, kde poznáme její rodiče a nějaké to místní strašidlo.

Scénář opět vychází z pera Whannella, režíruje Adam Robitel (Šílenství Debory Logan, scénář k Paranormal Activity: The Ghost Dimension).