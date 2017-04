US tržby: Partička Vina Diesela rychle a zběsile miří k miliardě

24.4.2017 /23:00/

Studia správně pochopila, že série Rychle a zběsile patří mezi hráče, proti kterým nechcete (minimálně ve chvíli, kdy jsou v největší síle) jít přímo. Takže i druhý týden, kdy je osmý díl v kinech, nevyrazila žádná silná novinka.

Zájem o Rychle a zběsile 8 přesto v amerických kinech upadá o něco rychleji, než by se slušelo. Druhý víkend si film pohoršil o nemalých 60% a urval "jen" 38 milionů. To je samozřejmě pořád slušné číslo, film skončil první a celkem již má na domácí půdě 163 milionů. Domácí tržby ale prim nehrají. Jde především o to, jak RaZ 8 válí ve zbytku světa. A tam jede přímo ukázkově. V tuhle chvíli má film vyděláno 908 milionů a za pár dní se přehoupne přes miliardu. Stává se tak druhým nejúspěšnějším dílem série a pokud nadšení fanoušků ještě nějakou dobu vydrží, možná se dokáže osmička vyškrábat i nad sedmičku, která momentálně chvíli drží prvenství s cifrou 1.5 miliardy.

Kráska a zvíře

Na dalších dvou místech se nic nemění - dvojku okupuje vytrvalý animák Mimi šéf a trojku megahit Kráska a zvíře, který má 471 milionů jen z amerických kin, což z něj dělá desátý nejúspěšnější film US historie.

Jediný nováček, který "se trochu ukázal", sedí na šestce. Dokument Born in China dokázal navzdory slabšímu nasazení (1508 kin) vydělal studiu Disney přijatelných 5 milionů dolarů. Jak? Je výborně hodnocený a má v hlavních rolích pandy, což jsou oficiálně nejroztomilejší medvídci na světě.

The Promise

Za zmínku ještě stojí nováček na devátém místě - historické drama The Promise. Studiu rozhodně nevydělá - stálo 90 milionů, startuje za 4. Zajímavé je to, že dávno před premiérou měl film na IMDB téměř sto tisíc hodnocení a většinu negativních. Šlo o iniciativu Armenian Genocide deniers, neboli lidí, kteří popírají nechvalně proslulou arménskou genocidu.

Příští víkend by mohla partička na kolech ještě úřadovat na prvním místě. Víkend poté už rozhodně ustoupí, neboť se do kin vrátí Strážci Galaxie.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.