Budoucnost Rychle a zběsile: Návrat Hana a spin-off pro Johnsona se Stathamem

24.4.2017 /18:00/

Poslední díl Rychle a zběsile má po necelých dvou týdnech téměř miliardu na kontě, takže je jisté, že tahle série jen tak nekončí. Tvůrci mají naopak velké plány jak pro devátý a desátý díl, tak i případné spin-offy oblíbených postav.

Následující text bude přirozeně obsahovat spoilery.

Osmý díl Rychle a zběsile připravil fanouškům určité dilema. Deckard Shaw se připojil pod tlakem k týmu dobráků a ve finále s mimčem naservíroval jednu z nejzábavnějších scén celé série. Nemluvě o výborné chemii, jakou měl s Hobbsem. Zůstává tu ale problém v rámci toho, co se dříve stalo. Nezapomínejme, že to byl právě Shaw, kdo zabil v jednom z předchozích dílů Hana. A to je něco, co se jen tak zamést pod koberec nemůže.

Ví to i scenárista Chris Morgan, který přislíbil, že se v následujících dílech k situaci filmaři vrátí. "Spravedlnost pro Hana. Dozvíte se o tom mnohem více a nejsem si jistý, čím to, co připravujeme, označit. Ale můžu vám slíbit jedno: definitivně budeme o Hanovi víc mluvit... Vždycky jsem byl obrovský Hanův/Sung Kangův fanoušek. Ale pokud jde o Deckarda, nikdy jsem ho osobně nevnímal jako padoucha. Byl rozhodně proti našemu týmu, ale je chlápek s kódem, co miluje svou rodinu." Chrise pak doplnil Jason Statham následujícími slovy: "Nebylo úplně do detailu vysvětleno vše, co se stalo. Nebudu říkat víc! Ale Chris si rád hraje s fanoušky. Takže toho přijde víc."

Sung Kang jako Han a Gal Gadot v roli Gisele

Zažili jsme v sérii již několik vzkříšení, u Hana to ale spíše v tuhle chvíli vypadá na nějaký flashback, který nám ukáže, že po smrti Gisele možná nebyl úplně dobrák a třeba si nějak svou smrt z rukou Deckarda zasloužil. Nebo byl Deckard také někým vydíraný. V tuhle chvíli můžeme jen spekulovat. Jak už nás ale tvůrci naučili, stát se může prakticky cokoli.

No a vzhledem k tomu, že jsou postavy velmi populární, není se čemu divit, že studio plánuje i různé spin-offy. Tím prvním by měla být odbočka s duem Johnson/Statham, což je něco, co fanoušci po osmém díle bezpochyby v kinech ocení. Některé zprávy zmiňují i možnou účast Charlize Theron, která by současně měla sehrát velkou roli v přímém pokračování série.

Rychle a zběsile 9 má předběžně stanovené datum české premiéry na 18. dubna 2019. Rychle a zběsile 10 by mělo vstoupit do kin 1. dubna 2021.