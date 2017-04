Recenze: Uteč - nečekaně povedená komedie s hororovými prvky

23.4.2017 /23:00/

Chris (Daniel Kaluuya) se chystá vyrazit se svou snoubenkou Rose (Allison Williamsová) na víkend za jejími rodiči, kteří ho dosud neviděli. A nevědí, že je černoch, což ho trochu znervózňuje.

Když dorazí do jejich rodinného sídla (po náhodné dramatické události cestou), rodiče (Catherine Keenerová a Bradley Whitford) se chovají velmi přátelsky. Až moc přátelsky. Maminka je špičková psycholožka, tatínek je neurochirurg, chystá se velká sešlost jejich přátel a začínají se dít divné věci...

Film Uteč je inzerován jako horor (produkovala ho společnost Blumhouse), ale není to přesné. Je to spíš satira / komedie s hororovými prvky, něco dost podobného jako Carpenterův film Jsou mezi námi nebo nedávná Chata v horách. Hraje si s konvencemi různých filmových žánrů, zdařile je míchá, až... až dospěje k finále, které není tak zajímavé, jak jsme doufali.

Film napsal a režíroval Jordan Peele, zkušený televizní komik. Způsob, jakým buduje atmosféru v první polovině filmu, je velmi osvěžující a zručný. Nejdříve jde o zdařilou vztahovou / mezirasovou komedii, založenou na tom, že Rosiini rodiče jsou velice slušní, ale stejně by je Chris nejradši zabil, nebo aspoň utekl daleko od nich. Což zná asi každý z nás, i když jeho in-laws mají stejnou barvou kůže. S přibývajícími minutami ale vyplouvají na povrch další a další divné skutečnosti, které Chrise (a diváka) stále více a více přesvědčují o tom, že v tomhle domě se objektivně děje něco opravdu divného. Ovšem jak o tom přesvědčit někoho nezaujatého?

Trailer:

Většina scén je výborně režírovaná a také velmi dobře zahraná. Nejen hlavní hrdinové, ale také "černošské služebnictvo", které se chová velice zvláštně a až v úplném finále zjistíme, že vlastně šlo o velmi složité role, kterých se herci výborně zhostili.

Nebudu zde spoilerovat, co přesně se na konci stane. Především proto, že bych musel to složité spiknutí dost obšírně vysvětlovat, a výsledná pointa za to nestojí. Pokud víme, o co vlastně šlo, některé věci z první poloviny poněkud přestanou dávat smysl.

Především ale film ve svém finále degraduje v tradiční krvák, který není dostatečně chytrý, dostatečně legrační, a koneckonců ani dostatečně krvavý (například smrt hlavní padoušky proběhne mimo záběr, jako kdyby byla vystřižena). Mám silné tušení, že toto čistě hororové finále bylo nějak zásadně přepisováno / přestříháváno.

O filmu se vedou různé diskuse na téma "nastavuje nemilosrdné zrcadlo rasismu" nebo "je rasistický" (kdyby v něm byly rasy obráceně, jistě by probíhaly nějaké nepokoje / bojkoty). Obojí pokládám za uměle vyvolanou kontroverzi. Uteč neříká k rasovému systému o nic víc, než Jsou mezi námi říká ke konzumerismu. Vlastně, následkem toho nezajímavého a nelogického konce k tomu říká ještě méně.

Což je opravdu škoda, protože jsem dost dlouho nebyl takhle nadšený z první poloviny filmu.

Hodnocení: 70%

