Clint Eastwood natočí příběh o teroristickém útoku ve vlaku

21.4.2017 /19:00/

Clint Eastwood za měsíc oslaví neuvěřitelných 87 let a přesto nehodlá skončit s režií. Po loňském hitu Sully: Zázrak na řece Hudson (238 milionů celosvětově) se pustí hollywoodská ikona do dalšího příběhu podle skutečných událostí.

Eastwoodovým novým filmem bude drama The 15:17 to Paris. Snímek vychází z dva roky starých událostí, kdy několik Američanů zabránilo teroristickému útoku ve vlaku na trase z Bruselu do Paříže.

Scénář debutující Dorothy Blyskal (do téhle chvíle se živila hlavně jako asistentka produkce) vychází z knihy trojice cestujících Anthony Sadlera, Aleka Skarlatose, Spencera Stona a Jeffreye E. Sterna The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes.

Produkce filmu by (pokud se nic nezdrží) mohla začít ještě tento rok. Eastwood bude svůj nový snímek pro Warner Bros i produkovat.