Rychle a zběsile: Hodnoceno od nejlepšího dílu po nejhorší

Série Rychle a zběsile zažila neuvěřitelný vývoj a z relativně obyčejn0 kriminálky s partičkou na kolech se dostala do výšek, které mohou stylem a tržbami konkurovat i samotným marvelovkám. Jak si vedou jednotlivé díly?

*filmy jsou řazeny od nejlepšího dílu série po nejhorší

1. Rychle a zběsile 5 (2011)

Je mi jasné, že tahle pozice hne některým žlučí. Milovníci jedničky totiž rádi argumentují tím, že v prvé řadě šlo v téhle sérii o tuning a pouliční závody, což od čtyřky neplatí a proto "nejde o dobré filmy". Je bez debat, že se série vyvinula do dost divokých otáček. Jednička ale nemá u hardcore fandů úplně správný obrázek. Ona to byla v prvé řadě akční kriminálka (a na to se zapomíná). Pětka má výhodu, že jde o "heist film" a je excelentně zvládnutý. Nemluvě o opravdu geniální akci (naháněčka vlaku, pěstní souboj Dom vs. Hobbs, útěk přes střechy, trezor), dokonale využitém castingu a soundtracku, který nám tzv. "udělal léto". Tenhle díl si zkrátka pozici toho nej zaslouží.

2. Rychle a zběsile (2001)

Ale nebudu lhát, bylo to těsně. První díl má totiž velmi autentický feeling amerických ulic, kam "se turista běžně nepodívá", kdy na vlastní oči vidíme, jak to v podobné komunitě funguje a jak "zlodějíčci" žijí, aby měli alespoň menší šanci na lepší život. Jde o jednu z těch poctivých žánrovek, které se často natočit nepodaří a právě proto mělo první Rychle a zběsile takový úspěch. Hrdinům jsme jejich svět i život věřili. Jen tehdy nikoho nenapadlo, že byl položen základ dost možná nejvelkolepější akční série všech dob.

3. Rychle a zběsile 8 (2017)

Umístění, se kterým nikdo nepočítal. Osmička je šílená. Ve všech směrem. Svým stylem už nemůže být prvnímu dílu vzdálenější a často je ulítlá ve stylu Brosnanových Bondovek. Jenže s tím umí pracovat. Tvůrci mají k dispozici absurdně vysoký rozpočet a hrají si vyloženě nakažlivým způsobem. Štěstím je i poměrně chytře využitá zápletka (to prohození rolí se vážně povedlo), ohromný nadhled a fantastické baby finále. Kdo viděl, ví, o čem mluvím.

4. Rychle a zběsile 6 (2013)

První díl, který dal jasně najevo, že žádnou smrt v sérii nesmíme brát úplně vážně. Návrat Letty (Michelle Rodriguez) přinesl potřebné vzrušení a prohození rolí (nezapomínejme, že kopala za druhý tým), akce byla znovu špičková (i když nekonečná ranvej pokoušela, co diváci vydrží), obsazení záporáků i tentokrát šlapalo a k tomu odvaha tvůrců některé postavy odrovnat. Výjimečné byla navíc poslední scéna, která se vrátila k trojce, dala jí smysl a ještě proházela pořadí dílů (časově trojka spadá až za šestku).

5. Rychle a zběsile 7 (2015)

Nebudu lhát, do velké míry za tohle umístění může loučení s Paulem Walkerem. Byl to ohromný sympaťák a poté, co nešťastnou náhodou zemřel, před sebou měli filmaři neskutečně nevděčný úkol. Neříkám, že ho zvládli úplně hladce. Sedmý díl násilné přetáčky nezapře a jeho finální akce bohužel příliš nefunguje (jde o takový ten příliš natahovaný digitální bordel). Ale lépe rozloučení asi natočit nešlo a kdo má k sérii a postavám nějaký vztah, ten se těžko ubránil na konci dojetí. A Jason Statham byl výborné oživení!

6. Rychlí a zběsilí (2009)

Nový model. Původní součástky. Čtyřka znamenala pro sérii restart, návrat původních hrdinů a posun směrem k velkolepé akci. Režisér Justin Lin (který natočil díly tři až šest) se však teprve rozkoukával a neměl k dispozici dostatečný rozpočet, aby například finále v dolech nepůsobilo polovičatě. Tým byl ale zpátky a i když jsme je léta neviděli, pořád jim to pěkně šlapalo. Čtyřka je dokonalým přechodem, neboť má něco z prvního dílu (film se hodně věnuje podsvětí a postavení zločinec/policajt) a současně už začíná pokukovat po divočejší akci. Pasáž s cisternou patří k nejlepším v sérii.

7. Rychle a zběsile 2 (2003)

Druhý díl byl určitým výstřelem do prázdna. Tvůrci chtěli podívanou udělat víc sexy, takže jsou závodní auta ještě vytuněnější, noční New York vystřídalo prosluněné Miami a hodně se tu hrálo na strunu buddy-movie komedie. Místo Rychle a zběsile díky tomu film připomíná epizodu nějakého dražšího televizního seriálu. Je ale třeba dodat, že i když je dvojka až téměř na konci našeho žebříčku, není to vyloženě špatné pokračování. Jen je silná konkurence a druhý díl zkrátka nemá nic, co by vyloženě vyčnívalo.

Rychle a zběsile: Tokijská jízda (2006)

Zcela s přehledem nejhorší díl série (kdo by v době premiéry řekl, že Justin Lin po téhle zoufalé jízdě sérii dokáže nakopnout tak vysoko). Vrcholně necharismatický hlavní hrdina, scénář bez nápadu a nudná režie. Nebýt toho jednoho pěkného skluzu skrz dav a závěrečných pěti minut, kdy se na chvilku do filmu vtírne feeling předchozích dílů, nedalo by se na třetí díl ani dívat.