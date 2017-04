Zdeněk Troška vyslyšel volání po milé a poetické pohádce. Natočí Čertoviny

12.4.2017 /13:00/

Loni v létě vyslal do kin rodinu hejkalů ve filmu Strašidla (2016). V květnu začne Zdeněk Troška natáčet na vyžádání diváků pohádku inspirovanou pošumavskými báchorkami. Čertoviny (2017), v nichž hlavní role pekelníků ztvární Jakub Prachař a Dominick Benedikt Hájek, budou mít premiéru 5. ledna příštího roku.

Proč se Zdeněk Troška vrací k pohádkovému žánru, v jehož rámci natočil již sedm filmů pro děti a mládež? „Přiznám se, že po odvysílání nových a řekněme víc jak svérázných vánočních pohádek na ČT1 se na mě obrátilo hodně lidí, abych natočil zase nějakou opravdickou pohádku, milou a poetickou. A tak jsme dali hlavy dohromady a volně na motivy pošumavských báchorek napsali scénář k pohádce Čertoviny,“ dodává Troška.

Troškovi filmoví pekelníci - Jakub Prachař a Dominick Benedikt Hájek.

Děj novinky nezní bůhví jak světoborně a inovativně. Motivy z hojně citované klasiky S čerty nejsou žerty (1985) trčí z popisu děje podobně jak rohy dobře rostlého čerta. Citujeme z tiskové zprávy k Čertovinám: "Hlavními hrdiny budou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou za trest posláni do světa, aby do měsíce každý přivedli do pekla jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří, spíš než aby lidi sváděli k hříchům, neúmyslně jim pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou až na statek, kde by se jim snad konečně mohlo zadařit. Vypočítavý sedlák totiž chce dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta, Hanička ale miluje čeledína Jana."

Zdeněk Troška se k čertům se vrací již poněkolikáté. Co ho na nich stále láká? „Jako dítě jsem se čertů bál, v každém tmavém koutě ve sklepě jsem jich vždycky viděl celý houf. A určitě byli v noci i pod postelí a za skříní a číhali, až vytrčím zpod peřiny nohu, aby mě do ní kousli. Kdy nastal zlom, že jsem si je oblíbil, nevím. Snad tehdy, když jsem se později zadíval do zrcadla a spatřil opravdického živého čerta.“

Karel Dobrý si zahrál už v předchozím Troškově snímku Strašidla.

Pekelné osazenstvo doplní ve filmu Karel Dobrý v roli Lucifera. Haničku hraje Sára Sandeva, jejího milého Richard Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Kopyta Jaromír Nosek, selku Andrea Hoffmannová.

Natáčení bude probíhat od konce května do konce června. Za hlavní lokaci si filmaři vybrali Peklo Čertovina u Hlinska, dále budou točit ve skanzenech Třebíz a Přerov, na tvrzi v Drslavicích a v malebných vesničkách v Jižních Čechách. Čertoviny vznikají v produkci společnosti Fénix Film producentek Dany Volákové a Michaely Flenerové. Hlavním partnerem filmu je televize Prima. Do kin uvede Čertoviny distribuční společnost CinemArt.