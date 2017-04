14.4.2017 /19:30/

Don Cheadle by mohl produkovat a hrát hlavní roli v životopisném dramatu Prince of Darkness

Jeremiah G. Hamilton byl prvním americkým milionářem černé pleti. A právě jeho životní příběh si filmaři vybrali k natočení. Steven Baigelman bude při psaní scénáře vycházet z biografické knihy Shanea Whitea Prince Of Darkness: The Untold Story Of Jeremiah G. Hamilton, Wall Street’s First Black Millionaire.

Roli Hamiltona by měl ztvárnit Don Cheadle, který bude film i produkovat a bude to výzva. Hamilton byl výjimečný muž. Nebál se vzepřít konvencím19. století a jeho jmění se v roce 1875, kdy zemřel, odhadlo na 2 miliony dolarů, tedy asi 47 milionů dolarů v přepočtu na současnou měnu. Obchodoval na Wall Street ve světě bílých, vzal si bělošku za ženu, koupil si sídlo v New Jersey a vlastnil železniční akcie, ačkoli ve vlacích jezdit nesměl. Po smrti byl dokonce označován za nejbohatšího černocha Spojených států. Ačkoli patřil k elitě, byl obětí rasismu v USA stejně jako ostatní černoští obyvatelé. Jeho manželství s běloškou bylo pro společnost tabu, jako muž tmavé pleti nesměl jezdit ve vlaku, v autobuse směl jen na místa určená pro černochy a dokonce byl terčem lynčování. Tomu naštěstí unikl díky své manželce Elize, jež útočníkům, kteří vnikli do jejich domu, řekla, že manžel není doma a dala jim kořist v podobě cigaret, alkoholu a starých šatů. Kdy začne natáčení nebo kdo Dona Cheadlea doplní v dalších rolích, to v tuhle chvíli nevíme. Stejně tak není v daný moment spojován s filmem žádný konkrétní režisér. Je tu nicméně možnost, že po životopisném snímku o Milesu Davisovi jménem Miles Ahead, v němž Don Cheadle hrál, režíroval jej a napsal k němu i scénář, by mohl na režisérské křeslo usednout sám.