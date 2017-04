Jsou tu první fotky z televizní verze Hříšného tance

12.4.2017 /11:00/

Jelikož se jedná o remake, nikoho asi příliš nepřekvapí, že stanice ABC vydala sérii fotografií, které vypadají velmi povědomě. Samozřejmě jsou tu jiní herci, jiné kulisy atd., přesto se na obrázek podíváte a hned s úsměvem na tváři poznáte, co se na něm právě odehrává (tedy pokud znáte originál).

V tříhodinovém snímku se nám v hlavních rolích Baby a Johnnyho představí Abigail Breslin a Colt Prattes. Režíruje Wayne Blair a vedle titulní dvojce se představí i Sarah Hyland, Katey Sagal, Bruce Greenwood, Nicole Scherzinger, Debra Messing a Billy Dee Williams.

Za zmínku jistě stojí i fakt, že filmaři použili původní soundtrack, který doplnili o několik nových skladeb. Zaznít by tak měl i hit The Time of My Life, který si v roce 1987 došel pro Oscara i Zlatý glóbus za nejlepší filmovou píseň.

Premiéru má televizní Hříšný tanec na stanici ABC 24. května 2017. Uvidíme, zda a kdy se dostane i na naše televizní obrazovky.