Recenze: Rychle a zběsile 8 - téhle sérii zdaleka nedochází palivo!

11.4.2017 /13:30/

Jsou zpátky, tentokrát ale zapomeňte na rodinu. Dom svůj původní tým zradí a přejde na stranu tajemné kyberteroristky Cipher. A to není jediná změna.

Cipher (Charlize Theron) s Domem (Vin Diesel) začnou hrát nebezpečnou hru, která může ohrozit bezpečnost celého svět. Je proto třeba je rychle najít. A protože nám tahle série dala HNED dvě postavy, které umí vystopovat kohokoli - Dwaynea Johnsona a Jasona Stathama - musí nepřátelé minulého dílu spojit síly.

Zní podobné kolotoče s charaktery postav šíleně? Netřeba se toho bát. Série Rychle a zběsile se dávno nebere vážně a nebojí se chytře využívat zvratů soap oper, kdy prakticky kdokoli může ve vteřině obrátit nebo být něčí příbuzný. Filmaři mají výhodu, že postavy dobře známe, máme k nim letitý vztah a jsme vyloženě zvědaví, do jaké další situace je scenáristé postaví. Je to taková (téměř až infantilní) hra s hledáním všech možných kombinací.

Zatímco jiní by si na něčem podobném vylámali zuby, RaZ sérii to prochází. Do velké míry je to dáno chytrým obsazením. Pokud v sérii představíte jako záporáky Stathama a Johnsona (nezapomínejme, že měl Hobbs původně tým dostat za mříže), diváci je lehce přijmou i mezi hrdiny. Dokonce je z toho přiznaná hra, kdy filmaři náhodně vrací do příběhu různé postavy, aby si diváci přišli na své. Finální třicetiminutovka je fanouškovský orgasmus.

Trailer:

Nenaplněným slibem je návrat ke kořenům. Milovníky tuningu potěší úvodní závod a skladiště plné luxusních sporťáků (které Tej správně označí za Nebe), jinak jsou závody pouhou ozvěnou minulosti. Znovu jde hlavně o velkolepou akci. A ta je v osmičce pravděpodobně nejšílenější z celé série.

Bez CGI se přirozeně film neobešel (ono to ani dost dobře nejde, když mimo jiné blbnete s ponorkou), naštěstí je ale vždy znát fyzické jádro. Plechy se kroutí, exploze zanechávají spoušť, rány padají na úrodnou půdu a jako bonus nějaká ta úderná hláška. Pravda, střih by nemusel být tolik agresivní, oproti předchozím dvěma dílům se nicméně povedlo akci nastříhat způsobem, aby si vždy udržela tempo po celý akt. A pokud jde o jednotlivé nápady v rámci akčních sekvencí, od téhle partičky by se mohli učit i Avengers. Ano, často jde vážně o hroznou ptákovinu, ale extrémně zábavnou (na máloco tak sedí "jako jízda na horské dráze").

Finální otázka je jasná - jak si stojí Rychle a zběsile 8 v rámci série? Porovnávat má smysl víceméně až od čtyřky, kdy se tvůrci utrhli ze řetězu a přeřadili na vysokooktanovou zábavu. A tady si osmý díl stojí těsně za pátým. Proč? Hlavně pro finální třicetiminutovku, která v šestém i sedmém díle drhla a působila natahově. Zdejší zakončení je naopak ukázkovou akční školou, kde nic nepůsobí nadbytečně a adrenalin celou dobu jede na plné obrátky. Kdyby filmaři dodali (jinak proklatě sexy) Charlize Theron o něco lepší zázemí, aby nebyla pouhou žánrovou figurkou, mohla se osmička klidně ucházet o post nejlepšího dílu série. Ale tak nemůže mít člověk všechno.

Hodnocení: 80%

