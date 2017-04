V rodinné komedii Jak se moří revizoři se objeví falešný Chuck Norris

11.4.2017 /11:20/

Eva Toulová debutovala celovečerním snímkem Šťastná (2014). V lovestory divákům přiblížila svět showbyznysu tak, jak ho neznají. Nyní režisérka přichází s titulem pro celou rodinu. V hlavních rolích se představí Petr Batěk (Zejtra napořád) a Dana Morávková.

„Naším cílem je filmové obecenstvo pobavit a skrze obyčejnou rodinku Malých poukázat lehkou satirou na nešvary současnosti,“ přibližuje režisérka Eva Toulová.

Herec Petr Batěk se již převtělil do Chucka Norrise a vychutnal si natáčecí den s partou nadšených japonských turistů. „Mám velkou radost, že můžu pracovat na tak poutavém příběhu, jehož scénář mě zaujal hned po první přečtení. To, že jsem se mohl na okamžik převtělit do nezničitelného Chucka, je jen třešnička na tomto filmovém dortu,“ říká Batěk.

Zábavná komedie Jak se moří revizoři (2018) pojednává o obyčejné maloměstské rodině, jejíž členové se nebezpečně podobají těm, které znají diváci a čtenáři. Syn (Ladislav Ondřej) spěje k tomu být úspěšným zločincem. Naneštěstí je jeho první obětí přepadení vlastní matka, což mu značně přitíží ve vysněné kariéře. Dcera je sebevědomá a své půvaby využívá, co to jde. Veškerý čas věnuje multirandějí s více chlapci naráz a posouváním hranic, co všechno její protějšky vydrží. Matka (Dana Morávková) zase ujíždí na slevových portálech, výhodných nákupních akcích a soutěžích. A otec? Ten je tím nejobyčejnějším z obyčejných - dopravním revizorem.

Na scénáři svého právě natáčeného snímku Jak se moří revizoři pracovala Eva Toulová dva roky. Ve vedlejších rolích se představí například modelka Aneta Vignerová nebo Miss World 2015 Andrea Kalousová. Premiéra filmu se uskuteční na jaře 2018.