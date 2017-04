CZ tržby: Šmoulující animák, hraný Disney a morfující Power Rangers

10.4.2017 /15:15/

Druhý dubnový víkend si většina filmů - až na několik výjimek - polepšila. Se solidním náskokem i tentokrát utrhli prvenství Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2017) před hranou disneyovkou Kráska a zvíře (2017) a novinkou Power Rangers: Strážci vesmíru (2017).

Producenti vymýšlejí ledacos, ale tahle značka prostě funguje už několik dekád. A zdá se, že se nevyčerpá. Druhý víkend (počítá se pátek-neděle) vládnou tuzemským tržbám a návštěvnosti animovaní Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Po několika filmech s živými herci se autoři rozhodli vrátit ke klasické plně animované verzi a zdá se, že šlo o dobrý tah.

U nás se nejnovější dobrodružství modrých sympaťáků hrálo v 99 kinech, přišlo na něj 58.423 diváků, kteří v pokladnách nechali 8.16 milionu korun. Oproti předchozímu premiérovému víkendu jde dokonce o nárůst zájmu. Namohodla pošmourná sobota, kdy volba padla na návštěvu rodinného filmu. Celkově mají Šmoulové na kontě přes 135 tisíc diváků a téměř 19 milionů korun. Solidní úroda. Celosvětově má snímek s rozpočtem 60 milionů dolarů na kontě 56 mega. 14 přiteklo o premiérovém víkendu z USA.

Čtvrtý víkend v kinech a i tentokrát druhé místo pro hranou verzi klasické disneyovky Kráska a zvíře. U nás se pohádka hrála v 75 kinech a přišlo na ni 24.229 diváků. Což kinařům a distributorům přineslo tržby 3.44 milionu korun. Za necelý měsíc má film na kontě téměř 259 tisíc diváků a 37 milionů korun. Z aktuálního žebříčku Top 20 jde o třetí komerčně nejúspěšnější titul hned po dvou tuzemských - Andělu Páně 2 (přes 1 milion 133 tisíc diváků a 136 milionů korun) a romantické vztahové komedii Všechno nebo nic (272 tisíc diváků a 38 milionů korun). Celosvětově Kráska a zvíře, jejíž rozpočet činil 160 milionů dolarů, brzy pokoří miliardu. Prozatím je na 977 milionech dolarů. Odkaz na klasickou značku a oscarový film zafungoval.

Power Rangers: Strážci vesmíru domorfovali o premiérovém víkendu na třetí příčku. Měli velmi solidní kinařskou podporu (121 sálů) i pověst populárního devadesátkového seriálu, na který v celovečerní podívané navazují. Jenže se zdá, že se minuli s publikem. Ve své době působili "strážci" jako nekomplikovaná a lehce naivní podívaná pro kluky a holky z prvního stupně základky.

Nový celovečerák se bere vážněji, tvůrci zřejmě počítali s odrostlými fandy seriálu. Jak to u nás o premiérovém víkendu dopadlo? Na Strážce vesmíru do 121 kin vyrazilo 15.574 diváků, kteří za lístky zaplatili pouhé 2 miliony korun. Tenhle retro návrat se příliš nevydařil. Snímek tvůrce vyšel na solidních 100 milionů dolarů a celosvětově utržil 117. Když se odečte reklama a další poplatky, nevypadá to ani na dorovnání vstupní investice.

Strmý propad zaznamenává pouhý týden po premiéře hraná verze kultovního japonského anime Ghost in the Shell (2017). Do 67 kin na film přišlo 10.565 diváků, kteří v pokladnách nechali 1.7 milionu korun. Remake tvůrce vyšel na 110 milionů dolarů a nebýt východních trhů, šlo by o propadák. Ze severoamerických kin totiž prozatím připlulo pouhých 31 mega, zbytek světa se postaral o 92 milionů dolarů. Výdaje na reklamu ale nebyly zanedbatelné.

Z dalších čtvrtečních novinek se do Top 20 dostalo už pouze Putování tučňáků: Volání oceánu (2017), které se umístilo na 17. příčce. 43 kin, 848 diváků a 101 tisíc korun neodpovídá kvalitě filmu, na němž se podíleli autoři předchozího oscarového dokumentu z roku 2005. Škoda.