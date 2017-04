Macháček utíká přes hranice. Odstartovalo natáčení dobové rekonstrukce o Zdeňku Tomanovi

10.4.2017 /12:00/

Po třídenní podzimní předtáčce začalo v pátek 7. dubna ve vojenském prostoru Brdy natáčení snímku Toman (2018). Novinka režiséra a producenta Ondřeje Trojana bude následně vznikat i v létě a na podzim. Příběh Zdeňka Tomana, šéfa Československé zahraniční rozvědky, půjde do kin na jaře příštího roku.

Jarní natáčení bude kromě Brd probíhat převážně v Praze na místech, kde se odehrávaly i skutečné události – v centru, na Praze 6 a 7. Některé interiéry vzniknou i v barrandovských ateliérech.

Z dubnového natáčení filmu Toman. V hlavní roli Jiří Macháček.

"Jde nám o pravdivé zmapování životní etapy tajemné a velmi vlivné osoby komunistického rozvědčíka Zdeňka Tomana v období od konce druhé světové války až po komunistický převrat v roce 1948," říká režisér a producent Ondřej Trojan. "Nechci natočit hrané drama fabulované na základě historických skutečností. Toman bude co nejvěrnější dobovou rekonstrukcí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví."

Kdo byl Zdeněk Toman? V letech 1945-1948 šéf Československé zahraniční rozvědky, finanční podvodník a manipulátor, který měl prsty v únorovém komunistickém puči roku 1948. Toman byl též osobou organizující odchod východoevropských Židů přeživších holocaust přes Československo do Palestiny. I z tohoto obchodu získal od židovských organizací tučnou finanční odměnu.

Protože věděl příliš mnoho, stal se Toman podobně jako řada jiných špiček nejednoho totalitního režimu jeho obětí a vězněm. Podařilo se mu však utéct do americké zóny v Německu. A právě útěk přes hranice byl prvním obrazem, který v pátek brzy ráno celé natáčení filmu Toman odstartoval. Od svítání do tmy, ve 3 stupních, větru a dešti stihl štáb celý nabitý program včetně davových scén s židovskými uprchlíky.

"Natáčení nebude jednoduché, je to dobovka, spousta prostředí, která už dnes vypadají jinak, historických rekvizit, aut, kostýmů a především herců, díky jejichž pracovnímu vytížení se sestavení natáčecího plánu proměnilo v skoro nadlidský úkol. Nešlo jen o to získat ty nejlepší a ideálně co nejvíc podobné reálným postavám našeho příběhu. Roli při obsazování hrály i takové detaily, jako je například nutnost se půl roku nestříhat, shodit plnovous," přibližuje Trojan přípravné práce a v narážce na hlavního představitele, kterého ztvární Jiří Macháček, dodává. "Nebo celou dovolenou strávit ve stínu, namazaný krycím bílým krémem, aby potom na plátně neskákala barva pleti."

Vedle Jiřího Macháčka a Kateřiny Winterové v rolích Zdeňka a Pesly Tomanových hrají Kristýna Boková (Tomanova sekretářka a milenka Třískalová), Stanislav Majer (generální tajemník KSČ Rudolf Slánský), Marek Taclík (fanatický komunista, přednosta obranného zpravodajství Bedřich Reicin), slovenští herci Roman Luknár (Jan Masaryk), Lukáš Latinák (politik Vlado Clementis) nebo Tatiana Pauhofová (Tomanova sestra Aurélia). "Celkem jsme pro Tomana obsazovali na 70 rolí, od těch hlavních až k drobným epizodám. Máme herce z Čech i Slovenska, ale i Američany nebo Polku," vypočítává castingová režisérka Petra Svarinská.

Kameramanem filmu Toman je Tomáš Sysel, autory scénáře podle původního námětu Franka Reisse Ondřej Trojan a Zdeňka Šimandlová. Producenty Tomana jsou Filmová a televizní společnost Total HelpArt, T.H.A. a slovenská produkční společnost PubRes, koproducenty Česká televize a Rozhlas a televízia Slovenska.