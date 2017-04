Avatar 2: Podle Sigourney Weaver odstartuje natáčení letos na podzim

7.4.2017 /15:00/

Fanoušci jsou zvyklí, že někdy musí na pokračování svého oblíbeného filmu dlouho čekat. James Cameron to přesto trochu přehání. První Avatar vstoupil do kin v roce 2009 a od té doby se neustále jen posouvá termín premiéry dvojky.

Nemá už ani cenu řešit, kdy by měl přijít Avatar 2 do kin. Tohle už se řešilo tolikrát, že to ztratilo význam. Přesto nyní svitla naděje, že se filmu přeci jen dožijeme (minimálně ti mladší z nás). Sigourney Weaver totiž v nedávném rozhovoru pro THR uvedla následující: "Už to začíná! Začínáme trénovat, a začínáme - hm, asi bych neměla nic říkat. Natáčení odstartuje na podzim."

To je neobvykle konkrétní informace, na které už nejsme u Avatara 2 příliš zvyklí. Tak uvidíme, jestli to tentokrát skutečně vyjde. Jen připomeneme z minulého článku, že jsou stále v plánu hned čtyři pokračování (tedy Avatar 2 až 5), přičemž ke všem by měl mít James Cameron již hotový scénář