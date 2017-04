Chcete jít zdarma na slavnostní premiéru Rychle a zběsile 8? (SOUTĚŽ)

7.4.2017 /15:30/

Po dvou letech se vrací, mají nové problémy, ještě nadupanější káry a předvedou vám kousky, které jsou na samé hranici možností. Akční nášup Rychle a zběsile 8 (2017) bude mít českou premiéru ve čtvrtek 13. dubna. Slavnostní premiéra se nicméně uskuteční o dva dny dříve v pražském kině Cinema City Flora. Vy můžete být díky Kinoboxu a distribuční společnosti CinemArt CZ u toho! Taková příležitost se neodmítá.

Oficiální text distributora: Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo tažení obřího trezoru ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál. Naopak, k absolutní dokonalosti „vytuněnou“ káru, která v rekordním čase utržila miliardu dolarů, dál vylepšuje. Teď například o skvělé herečky Charlize Theron a Helen Mirren nebo o automobilovou honičku s ponorkou.

Na stranu zla přetáhla Doma legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná. Není tedy divu, že namakanec ztratil hlavu a vykašlal se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), ale i na všechny staré kámoše. Aby svět zůstal v rovnováze, převezme otěže v osiřelé rodině Hobbs (Dwayne Johnson), který do ní proti své vůli přibere nového člena – Deckarda Shawa (Jason Statham), záporáka ze sedmého dílu Rychle a zběsile, který měl původně shnít ve vězení. Společně s nimi se budeme přesouvat z divokého pobřeží exotické Kuby přes ucpané ulice New Yorku až na pusté ledovce v Barentsově moři, abychom si užili další zábavnou a nezapomenutelnou jízdu.

Trailer:

Chcete vidět Rychle a zběsile 8 mezi prvními? Máte možnost. Distributor filmu - společnost CinemArt CZ - věnoval do soutěže 2 vstupenky na slavnostní premiéru. Ta se uskuteční v úterý 11. dubna od 20:00 v pražském kině Cinema City Flora.

Jaká jsou pravidla soutěže? Do pondělí 10. dubna 2016 do 11:00 napište 3 nové komentáře k filmům (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "raz8") zašlete váš nick name. Jeden vylosovaný šťastlivec obdrží 2 vstupenky na pražskou premiéru Rychle a zběsile 8. Vstupenky budou k vyzvednutí v naší pražské redakci na Žižkově.