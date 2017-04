6.4.2017 /18:15/

14. týden-kinopremiéry: Power Rangers, tučňáci a uvědomělé děti

První dubnové premiéry servírují sedm nových snímků. Pravděpodobným favoritem co se diváckého zájmu týče bude celovečerák Power Rangers: Strážci vesmíru (2017), který navazuje na populární seriál z devadesátých let. Překvapit by mohla Pátá loď (2016) Ivety Grófové, kde děti zastávají úlohu dospělých, a dokument Putování tučňáků: Volání oceánu (2017), který navazuje na 12 let starý oscarový film.

Jsou tu s námi od 90. let, nějaký ten celovečerák si po seriálu také střihli, ale byl co solidní průšvih. Řeč je o Power Rangers: Strážcích vesmíru, kteří - jak je aktuálně v módě - oprašují polozapomenuté fenomény dětí a teenagerů, kteří jsou aktuálně v produktivním věku a mohou skočit na vábničku studia. Trailer: Šestice morfujících studentů už vyrazila do světových kin a za necelé dva týdny stihla srovnat mohutný 100 milionový rozpočet. Na RottenTomatoes prozatím dávají 48 procent. Uvidíme, jak si tenhle americko-japonský fenomén s nádechem béčkové podívané povede u nás. Původní seriál stál na naivitě, snad se nevytratila. V roce 2006 si Putování tučňáků vysloužilo Oscara za nejlepší dokumentární film. Nyní se vděční baviči a režisér Luc Jacques vrací, aby se díky moderní technice k zajímavým tvorům dostali ještě blíž. Putování tučňáků: Volání oceánu sleduje dospívajícího opeřence v prostředí Antarktidy v rozlišení 4K a s využitím kamerových dronů a ponorek. To by bylo před 12 lety v případě "jedničky" nemyslitelné. Pátá loď Po úspěšném festivalovém tažení (Berlinale, Febiofest) se do českých kin dostává zajímavý snímek Pátá loď slovenské režisérky Ivety Grófové. Pojednává o dvou dětech, které mají nezodpovědné rodiče, ale též vlastní pocit zodpovědnosti. Vybídne je k odvážnému činu - vezmou kočárek s miminky a vydají se s ním na babiččinu chatu, aby si hráli na opravdovou rodinu. Trailer: A dle recenze Františka Fuky hrají fantasticky: "Tvůrci mají skvělé oko pro nejmenší detaily výpravy i pro casting, takže vyznění většiny postav je jasné po pár vteřinách jejich přítomnosti na plátně, aniž by musely něco dlouhého říkat... Dalším plusem je skutečnost, že obě hlavní děti naprosto fantasticky hrají a nemám ponětí, jak se tvůrcům podařilo je k tomu donutit... Většina dospělých je jen jakási "nezřetelná komplikace v pozadí" a jsem naprosto spokojen s tím, jak se v závěru filmu vše vyřeší, nebo spíš nevyřeší." Všechny recenze Páté lodi si přečtete zde. Prozatím 72 procent. Raw Kontroverzi slibuje francouzský hororový snímek Raw (2016), který pojednává o vegetariánce, jedné podivné veterinární škole a prvním pozření masa. Co se stane poté? Trailer napoví nejen o ději filmu, ale i o vašich preferencích. Český rating 15+. Thriller Noční směna (2016) experimentuje s možnostmi celovečerního filmu a zapojuje zase po letech do interakce diváky. Jak dopadne osudné setkání s jedním maniakem v garážovém komplexu? O tom rozhodnete i vy. Věděli jste, že podobný film již vznikl a je dokonce československým "vynálezem"? Na světovou výstavu EXPO 1967 v Montrealu dorazil Kinoautomat: Člověk a jeho dům, kde diváci rozhodovali, kam se posune děj snímku. Noční směna bude o poznání aktuálnější a díky možnosti rozhodovat o ději na chytrých telefonech též dynamičtější. Kinders O síle hudby vypráví dokumentární snímek Kinders (2016). Muzicírování zde plní roli společenskou, psychologickou, výchovnou i vývojovou. Hudba ve snímku spojuje všechny mladé lidi z rozdílných poměrů díky vzdělávacímu programu založenému Charitou, Vídeňským koncertním domem a chlapeckým sborem. V jeho rámci se z outsiderů stávají sebevědomí lidé. Ústava Na závěr jedna chorvatská komedie, která spojuje dohromady tři naprosto odlišné lidi v příběhu Ústavy (2016). Ztráta milovaného partnera ale musí jednou skončit. Do života vysokoškolského učitele vstoupí starostlivá žena a nic nebude jako předtím... Seznam všech dubnových premiér najdete ZDE . Seznam všech filmů v kinech podle % hodnocení uživatelů Kinobox.cz najdete ZDE .