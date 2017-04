Rychle a zběsile 8: Jaké jsou první reakce diváků?

6.4.2017 /15:45/

Novinářská projekce nás zatím čeká, v zahraničí už se ale Rychle a zběsile 8 promítalo na Cinema Conu. Takže tu máme první reakce. A je na co se těšit.

Co nás čeká? Znovu zběsilá (respektive zběsilejší) akce. Nečekaně promyšlený scénář, který dává Dieselovi dobrý důvod ke zradě a díky tomu mohou fanoušci tápat, jaké straně vlastně budou fandit. Zdaleka nejlepší je prý duo Dwayne Johnson/Jason Statham, které musí proti své vůli spolupracovat a podle reakcí mají pánové excelentní vzájemnou chemii.

Pátý díl se znovu překonat nepovedlo, do jisté míry proto, že režisér F. Gary Gray údajně odvedl "jen" adekvátní práci. Fanoušci by každopádně být zklamáni neměli a (díky bohu) nedošlo na digitální oživení zesnulého Paula Walkera. Jo a pokud jde o akční scény, ty jsou prý nejšílenější v celé sérii.

Zajímavé je i to, že podle ohlasů se zdá, jako kdyby Diesel a Johnson společně na place nepobyli jedinou minutu. Během natáčení to bylo mezi herci napjaté a i když oba tvrdí, že vše urovnali, je otázkou, zda se svár do budoucna (v plánu jsou minimálně ještě dva díly) v sérii nějak neprojeví.

Do českých kin vstoupí Rychle a zběsile 8 již za týden - 13. dubna 2017.