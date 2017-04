Skuteční klauni nemají vůbec radost z toho, že vznikl remake To

6.4.2017 /12:00/

Trailer na novou verzi klaunského hororu To zbořil minulý týden internet. Za pouhý den měl 197 milionů zhlédnutí, což jen potvrdilo, o jak velký fenomén jde - knižní předloha Stephena Kinga i původní film se těší extrémní oblibě.

Jsou ale i tací, kteří nemají z remaku To radost. A jde o skutečné klauny. Mel Magazine jednu skupinku normálních klaunů (tedy ne těch, kteří v posledních letech terorizovali po nocích obyvatele nejrůznějších měst) vyzpovídal a ti projevili nemalé zklamání nad tím, jak se celá situace díky loňským událostem vyvinula. A nové To nepomáhá. "Je to umírající profese. A lidé, kteří se snaží udržet a vydělávat, musí čelit tomu, že je moderní nesnášet klauny," uvedl pro Mel jeden z klaunů. Byl to opravdu velmi smutný klaun...

Je bez debat, že horor s klauny, který bude mít velkou návštěvnost, situaci ohledně klaunů neuklidní. Ale Kingův román byl populární dávno předtím, než se banda šílenců rozhodla, že bude na lidi útočit v klaunských maskách. Doba se ale bez debat změnila. Zatímco v devadesátých letech působilo tehdejší zpracování To jako parodování stereotypu (klauni byli oblíbení a rodinami velmi vyhledávání), nová verze naopak stereotyp (strach) přiživí.

Osobně jsem měl vždy klauny za tak trochu hororovou záležitost (Který chlap se dobrovolně namaluje a jde si hrát s dětmi?), přesto si myslím, že remake To skutečným klaunům těžko ublíží. Škoda už byla dávno napáchána.

P.S. Pravda, úplně to sem nepatří, ale tak když už jsme u těch klaunů...