Expendables 4: Bez Stalloneho nebude ani Arnold Schwarzenegger

5.4.2017 /20:30/

Doufali jste, že šlo o Apríl? Marně. Sylvester Stallone skutečně vycouval z natáčení Expendables 4 pro kreativní neshody s producentem Avim Lernerem (neshodli se na tom, kdo by měl čtyřku režírovat, jak by měl vypadat scénář a na celkovém pojetí filmu) a Slyův kamarád to nemohl nechat bez odezvy.

Stallone je duší projektu. Ví to herci, kteří s ním v sérii hráli. Ví to fanoušci série. Ví to i moje matka, která už nové filmy nějaký pátek nesleduje. Jenom Lerner to zřejmě neví. A nyní dostal další lekci. Jak jsme očekávali, Arnold Schwarzenegger, velký Stalloneho kamarád, z filmu couvá: "Pokud nebude Sly, nejsou to Expendables. Ne, bez něj do toho filmu nikdy nepůjdu."

Současně Arnold vyjádřil své zklamání nad kvalitou třetího dílu a špatném uchopení jeho postavy. A v tom bude nejspíš jádro pudla. Netušíme, co přesně vedlo k tomu, že byl do trojky dosazen mladý tým (díky čemuž měli klasici mnohem méně prostoru, než by si zasloužili) a nižší rating pro náctileté. Stallone to svého času obhajoval, je ale dost možné, že si změny prosadil Lerner. A nyní už Sly povolit nechce a Arnold jde názorově s ním (aby ne, ti dva jsou již léta na stejné vlně). Sklopí Lerner uši? Doufejme, protože bez Slye a Arnieho Expendables 4 vážně ani nepotřebujeme.