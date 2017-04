Režisér Nenasytné Tiffany se zavřel do pěstírny. Co tam uzrálo?

5.4.2017 /13:45/

Devítidílná série Pěstírna (2017), kterou spustí internetový Stream.cz symbolicky na Zelený čtvrtek 13. dubna. Režisér Andy Fehu, který zaujal kritiky nízkorozpočtovým hororem Nenasytná Tiffany (2015), ji pojal jako klaustrofofický thriller z podzemní manufaktury na pěstování konopí.

Pět neznámých lidí. Tři měsíce života. Jeden uzavřený prostor. Pěstírna (2017), jak se devítidílná novinka jmenuje, zachycuje v devíti epizodách příběh Ondřeje, který je nucený existovat v uzavřeném prostoru a řešit problémy z důsledku izolace.

Pěstírna bude stát na kontrastu náladových Čechů a Vietnamců, kteří dokáží zachovat kamennou tvář.

„Líbí se mi vyprávění, která v sobě mají přesah a vyjadřují se k nějakému dění ve společnosti. O to jsem usiloval i u Pěstírny. Nemám ambice předávat žádná poselství, jde mi o to připustit si, že se něco takového může tady a teď dít,“ popisuje muž mnoha profesí Andy Fehu. Kvůli autenticitě zašel tak daleko, že vytvořil na základě zdokumentovaných policejních razií kopii ilegální pěstírny s rostlinami technického konopí a plně funkčním vybavením.

„Možnost natáčet v reálných podmínkách byla obrovská výhoda. Nešlo o žádný ateliér, který se za něco vydává. To, že byli herci unavení a zničení, nemuseli předstírat. Takhle jsme zabrali dvě patra pod zemí, odkud jsme vycházeli jen na obědové pauzy, a tu syrovost, špínu a depresi si odžili.“

Andy Fehu (uprostřed) v rozpravě s herci během natáčení.

Kromě zvýšených nároků na psychiku si přípravy vyžádaly také řadu bezpečnostních opatření. „Bylo nám jasné, že už samotná přeprava kytek vzbudí pozornost, proto jsme sami kontaktovali policii i protidrogovou centrálu. Chtěli jsme se vyvarovat toho, že nás někdo chytne s dodávkou plnou konopí a my začneme vysvětlovat, že jde o rekvizity. I tak během natáčení policie několikrát na plac přišla, protože nás někdo nahlásil,“ netají se jednatřicetiletý režisér výzvami, jimž musel čelit.

Iluzi prosperující velkoprodukce marihuany se podařilo vytvořit dokonale. Přírůstky technického konopí během jediného dne jsou byly tak znatelné, že to znemožňovalo přetočit jakýkoli záběr. „Poslední den nám zbyl nějaký čas, tak jsme chtěli ještě něco předělat, ale to už nešlo, protože kytky vypadaly úplně jinak,“ říká Fehu.

Z natáčení Pěstírny.

V rámci příprav na natáčení sondoval i mezi samotnými pěstiteli a vyvrací mýtus, že za černým byznysem se zelenými rostlinami stojí převážně vietnamská mafie. „Je to půl na půl,“ sdělil internetovým Novinkám (4.4.2017). „Není to tak, že by pěstírny měli jenom Vietnamci. Já jsem zjistil, že my jsme to tady nastavili tak, že většinu pěstíren vlastní Češi. Mluví se o vietnamských pěstírnách, ale často nad tím stojí nějaký Čech, který tam nějakým způsobem velí.“