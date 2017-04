US tržby: Amerika má nového šéfa a nevypadá jako Scarlett Johansson

3.4.2017 /23:30/

A je to tu zas. Stačí i průměrně hodnocený animák velkého studia a hit je na světě. Mimi šéf vstoupil do kin vyzbrojený nenadšenými recenzemi, a přesto si s přehledem urval první místo. Dokonce i vytrvalá disneyovka nestíhala.

Ale ať jsme fér, bylo to těsné vítězství. Kráska a zvíře musela poprvé vyklidit pozici, pořád si ale z koláče ukousla 45 milionů dolarů a na domácích tržbách ji pouhých 7 milionů dělí od čtyř stovek. Mimi šéf si na prvenství sáhl díky 50 milionům. Vůbec nepochybujte, že studio brzy ohlásí pokračování.

Hořkou pilulku naopak museli spolknout v Paramountu. Jejich hraná adaptace klasické mangy Ghost in the Shell pohořela. Otevřela sice na trojce, ale "zbylo" na ní pouhých 18 milionů dolarů. Což je sakra slabé číslo, dvakrát tolik pro velkolepou sci-fi za 110 milionů dolarů, na kterou může vyrazit i mládež. Od začátku bylo jasné, že to film nebude mít úplně lehké. Milovníci originálu ho rovnou odsoudili (paradoxně kvůli hlavní hvězdě, která rasově neodpovídá předloze) a noví diváci se k podobné látce hledají těžko

Tahákem měla být Scarlett Johansson, která dokázala masám prodat i dějově nablblou Lucy. Tentokrát se ale zázrak nestal. Přesto by snímek mohl díky mezinárodním tržbám skončit v plusu. Ale to se teprve ukáže.

Posledním nováčkem v TOP10 je drama podle skutečných událostí Úkryt v ZOO s Jessicou Chastain. Pro našince je film zajímavý tím, že se z velké části natáčel v České republice. Očividně zaujal i americké publiku, protože i z pouhé pětistovky kin vydoloval 3 miliony a skončil na desátém místě.

