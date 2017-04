CZ tržby: Šmoulové v kinech rozpoutali modré peklo

3.4.2017 /14:15/

Vtrhli do 144 kin a jednoznačně kralovali. Animovaní Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2017) přeskočili Krásku a zvíře (2017), novinku Ghost in the Shell (2017) nebo Masaryka (2016).

Došmoulovali na vrchol žebříčku!

Víkendová návštěvnost a tržby patřily rodinným snímkům. Distributor Šmoulů: Zapomenuté vesnice neponechal nic náhodě a plně animované tvorečky vyslal do bezkonkurenčně největšího množství sálů. Úspěch se dostavil stejně jako o předpremiérovém víkendu. Tentokrát se na film vydalo 57.041 diváků, kteří v pokladnách nechali 7.74 milionů korun. I tentokrát se nemuseli kinaři bát nástupu jara, diváci si do promítáren cestu našli.

Kráska a zvíře

Třetí víkend a propad oproti předchozímu období o 61 procent zaznamenal další rodinný film, tentokrát hraná verze animované klasiky Kráska a zvíře. Snímek se promítal v 63 kinech, přišlo na něj 23.055 diváků a tržby dosáhly 3.31 milionů korun. Prozatím má pohádka na kontě přes 227 tisíc diváků a 32.5 milionů korun, což je druhý nejlepší výsledek aktuálního žebříčku Top 20 (úspěšnější je na 20. místě tuzemská komedie Všechno nebo nic, která má náskok 9 víkendů). Celosvětově Kráska a zvíře utržila již přes 876 milionů dolarů, přičemž snímek tvůrce vyšel na 160 mega. Dá miliardu?

Ghost in the Shell v hollywoodském balení.

Novinka Ghost in the Shell se Scarlett Johansson v hlavní roli skončila (až?) třetí. Kolem tohohle remaku japonského anime kultu se točila mohutná reklamní kampaň. Pravověrní zřejmě vyrazili, ale že by tvůrci přitáhli pozornost mainstreamového publika? Těžko. Do 117 tuzemských kin na film přišlo 18.113 diváků, kteří v pokladnách nechali 2.87 milionů korun. Snímek stál tvůrce 110 milionů dolarů a o premiérovém víkendu v USA utržil pouhých 19 mega. Celosvětově prozatím 59 milionů dolarů.

Tvůrcům Masaryka se v kinech daří.

V kinech se stále solidně daří rekordmanovi Českých lvů, dramatu Masaryk. O víkendu se film promítal v 68 kinech, přišlo na něj 9.685 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 1.32 milionů korun. Celkem má film na kontě téměř 210 tisíc diváků a 29.6 milionů korun. V rámci aktuálního Top 20 jde o třetí nejúspěšnější titul.

Minulý týden vstoupilo do distribuce hned deset novinek, do Top 20 se ale dostaly jen čtyři filmy. Kromě Šmoulů a Ghost in the Shell ještě (nebo spíš už jenom) historické drama Úkryt v ZOO (osmé místo, 3.497 diváků a 472 tisíc korun) a fantasy drama Volání netvora: Příběh života (jedenáctá příčka, 1.414 diváků, 186 tisíc korun).

Volání netvora: Příběh života

Zajímavostí žebříčku je i to, že první dva filmy udělaly na tržbách a návštěvnosti víc než zbývajících 18 titulů. Nejvíc opět táhly rodinné tituly.