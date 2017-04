Liam Neeson ztvární detektiva drsné školy Philipa Marlowa

3.4.2017 /13:00/

Série 96 hodin se po prvotním nadšení vyčerpala. Liamu Neesonovi letos bude pětašedesát. Po akčním žánru by mohl zabodovat v chystané detektivce Marlowe, kde ztvární kultovní literární a filmovou postavu Philipa Marlowa. Mlčenlivý detektiv drsné školy si zahrával s alkoholem, podsvětím a osudovými ženami.

Nejkultovnější představitel detektiva Marlowa, herec Humphrey Bogart.

O přípravách snímku Marlowe informoval web Variety. Liam Neeson by měl hrát Philipa Marlowa, za jehož zrodem stojí spisovatel Raymond Chandler. Takzvané "chandlerovky" dosáhly tak vysokého zájmu čtenářů, že po tématu skočil Hollywood. Ikonickým představitelem málomluvného detektiva v klobouku a s permanentní cigaretou v koutku úst se stal Humphrey Bogart. Takzvané filmy noir slavily největší úspěch ve 40. a 50. letech minulého století. Nyní se k tématu vrací úspěšný scenárista William Monahan (Oscar za Skrytou identitu). Jaká bude dějová linka Marlowa?

Monahan se inspiroval knihou Benjamina Blacka "The Black-Eyed Blonde", v níž vystupuje Marlowe coby zničený a osamělý muž, který nezavadí o kloudný případ. Když na jeho kancelář zaklepe černooká blondýna a požádá Marlowa o nalezené bývalého přítele, má představitel drsné detektivní školy o zábavu postaráno. Jak je v žánru zvykem, na první pohled nenápadný případ zavede Marlowa do křivolakých a pořádně nebezpečných uličet podsvětí.

Liam Neeson si po několika razantních akčních rolích zahraje tichého a přemýšlivého detektiva Marlowa.

Co Monahana na příběhu "The Black-Eyed Blonde" zaujalo? "Když jde o Marlowa, nemáte šanci napsat polovičatou zápletku. Chandlerův odkaz je v tomhle nekompromisní, zahráváte si s dost specifickou záležitostí. Buď na to přistoupíte, nebo to vzdáte." Jak se Monahanovi líbí Liam Neeson v titulní roli? "Marlowe i Neeson mají srdce lva, otázkou zůstává, kdo z nich je silnější. Věřím, že se mi podařilo napsat charakter jako kombinaci obou dvou."

Režisér Marlowa se zatím hledá.