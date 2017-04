Shrek 5 změní podle scenáristy tvář série

4.4.2017 /11:00/

O dalším Shrekovi už jsme nějakou dobu neslyšeli. Na projektu se nicméně stále aktivně pracuje a scenárista Michael McCullers nově uvedl několik podrobností.

Konkrétně potvrdil, že je hotový scénář a čekají nás změny. "Dokončil jsem scénář, z něhož mám opravdu velkou radost. Je to pro mě dost osobní. Dost se toho změnilo, i když asi nemůžu říct co konkrétně . Od chvíle, co byl DreamWorks prodán Universalu za tři miliardy dolarů, nejspíš studio přemýšlelo o tom, jaká bude budoucnost série. Z praktického hlediska. A na základě toho chtěli změny. Vznikly čtyři filmy, což znamená dostatek materiálu i milovaných postav, současně je ale třeba přijít s něčím novým."

Osobně si nemyslím, že by Shrek 5 měl znamenat pro sérii nějakou velkou revoluci. Takhle to v Hollywoodu u úspěšných značek nefunguje. Spíš tu bude snaha o snížení rozpočtu, což by mohlo vést k vynechání některých populárních postav, aby se ušetřilo na jejich hlasech. Minimálně Eddie Murphy jako Oslík ale určitě absentovat nebude, přičemž podle předchozích zpráv by měl Shrek 5 vstoupit do kin v roce 2019 (případně o rok později).