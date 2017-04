Expendables 4: Sylvester Stallone z filmu vycouval pro kreativní neshody

1.4.2017 /22:45/

Tak tuhle zprávu jsme vážně nikdo nečekali (a ne, nejde bohužel o Apríl). Sylvester Stallone, který sérií Expendables znovu nakopnul svou kariéru, od čtvrtého dílu odstoupil. Důvod? Nenašel společnou řeč s producentem série.

Expendables 3 si vedli v kině i u fanoušků hůře než předchozí díly. Tvůrci nerozumně vsadili na mladší krev, která v téhle sérii nikoho nezajímá a místo poctivého eRka (jak se na akční klasiky osmdesátek sluší) nabídla film natočený i pro mladší diváky. Sylvester Stallone si poté sypal popel na hlavu a fanouškům sliboval, že pokud čtyřka vznikne, chyby předchůdce napraví.

Na to ale nakonec možná nedojde, neboť Stallone od Expendables 4 odstoupil. Důvodem je to, že se neshodl se šéfem produkční společnosti Nu Image/Millennium Avim Lernerem na řadě věcí (údajně na režisérovi, scénáři a celkovém přístupu k filmu). Muselo jít o velmi odlišné pohledy, neboť měl Stallone za film vyinkasovat 20 milionů dolarů a dobrovolně se jich vzdal.

Sám Lerner se snaží zprávu krotit a tvrdí, že Stallone ještě není ze dveří. Tomu se nelze divit. Jen těžko si může film podobnou ztrátu dovolit (dvakrát tolik, když je Stallone pod celou sérii podepsán i jako tvůrce). Nemluvě o tom, že mnohé akční hvězdy v sérii hrají čistě z kamarádství se Slyem. Kdyby opravdu ve filmu nebyl, nepochybně by odešli i jiní. Nemluvě o tom, že by bylo divné, kdyby už Postradatelné nevedl. Lerner je známý svým tvrdým přístupem, v tomhle případě ale drží kratší slámku. Snad si to uvědomí.