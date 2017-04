Remunda a Klusák přiznali barvu: Jiřího Ovčáčka jsme si vymysleli, celou dobu natáčíme s panem prezidentem dokument!

1.4.2017 /19:50/

Před třinácti lety dokumentaristé Vít Klusák a Filip Remunda ve svém filmu Český sen napálili několik tisíc lidí, když je nahnali na pole v Letňanech, kde měl stát nový obchodní dům s neskutečnými cenami. A nestálo tam nic.

Ve svém nejnovějším dokumentu si Klusák s Remundou vzali mnohem větší cíl - rozhodli se napálit celou Českou republiku! "Pořád jsme si říkali, kam to posunout, co většího než Český sen můžeme udělat? Začali se blížit prezidentské volby a jakmile Miloš Zeman oznámil kandidaturu, došlo nám, že by s námi mohl všechny napálit. Ostatně, hrálo nám do karet, že kdysi řekl o třetině našich byvatel, že je slabá duchem," vysvětluje Klusák počátky dokumentu, který má momentálně pracovní název Jitrnice jsou v Ječné.

"S Milošem jsme okamžitě našli společnou řeč, nápad se mu líbil," pokračuje Klusák. "Jenže se rýsoval jiný problém. Bylo nám jasné, že pokud to má fungovat, budeme muset hodně trollit veřejnost na internetu. A tenhle svět panu prezidentovi, který si na našich setkáních hýčkal svůj oblíbený mobil Aligátor, moc neříkal. Takže jsme museli přijít s nějakou figurkou, která se kolem něj bude motat a pokryje veškeré ty šílenosti, které si vymyslíme."

Logicky se filmařům nabídla role tiskového mluvčího, skuteční tiskoví mluvčí ale nebyli dost úlisní, aby svou roli zvládli tak, jak Remunda s Klusákem potřebovali. Naštěstí při obhlídkách Hradu narazili na pouličního herce Jiřího Ovčáčka. "Jiří stál před Pražským hradem a vydělával si jako mim. Úplně nás fascinovalo, jak dokáže rozčilovat lidi, aniž by řekl jediné slovo. Zajímalo nás, co by dokázal, kdyby k tomu ještě mluvil. Výsledek předčil veškerá naše očekávání," vysvětluje Remunda obsazení role tiskového mluvčího.

A proč jdou filmaři s pravdou ven? Kvůli kauze s dětským pornem. "Chtěli jsme šokovat, dát něco přes čáru, aby lidem bylo jasné, že si z nich někdo střílí. Ale překvapilo nás, s jak malým ohlasem se to setkalo. Řekli jsme si proto, že to radši vysvětlíme, ať z toho není venku ostuda," vysvětlil Klusák a Remunda dodává: "Původně jsme měli připravený ještě jeden kousek a to by byl teprve těžký kalibr. Chtěli jsme pustit do oběhu videu, v němž by pan prezident na Vysočině kopuloval s ovcí. Bohužel jsme narazili na technické problémy. Digitální ovce by byla drahá a ty skutečné se pana prezidenta, když si před nimi sundal kalhoty, bály a odmítaly se k němu byť jen přiblížit."

P.S. Apríl... bohužel.