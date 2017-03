13. týden-kinopremiéry: Desítce novinek vévodí Ghost in the Shell a Volání netvora

30.3.2017 /17:00/

Poslední březnové premiéry servírují pořádnou porci novinek. Řada z nich míří do klasické distribuce jen pár dní po uvedení na Febiofestu. Konečně dochází také na dlouho očekávaný remake japonského cyberpunkového anime Ghost in the Shell (2017) nebo rodinného fantasy Volání netvora: Příběh života (2016). V ryze animovaném provedení se na plátna vracejí také Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2017).

Ghost in the Shell

Japonské animované sci-fi Ghost in the Shell z roku 1995 se stalo kultem cyberpunkové kultury, počítačového věku a nástupcem Blade Runnera (1982). Příběh velitelky Sekce 9, která je kombinací robota (tělo)-člověka (mozek) bojující proti nejdrsnějším kyberzločinům futuristické společnosti, o pár let později inspiroval autory Matrixu (1999), dalšího snímku s přízviskem kultovní/novátorský. Nyní do kin míří hraný remake Ghost in the Shell se Scarlett Johansson v hlavní roli. Jaký je?

Trailer:

Cituji z recenze Františka Fuky: "Tato americko-čínská koprodukce totiž nenechala z originálu kámen na kameni a má zcela jinou zápletku a zcela jiné hrdiny. Příklad: Při natáčení si fanoušci stěžovali, že hlavní hrdinku, japonskou androidku Motoko Kusanagi, hraje běloška. Stěžovali si zcela zbytečně, protože - jak nyní vidíme - hlavní hrdinka se jmenuje Mira Killianová. Motoko Kusanagi je ve filmu taky, ale není to androidka, nýbrž revolucionářka. A hraje ji Japonka. A je ve filmu necelých 10 sekund...

Místo vpravdě vizionářského filmu, kladoucího netriviální otázky, jsme se dočkali standardní kyberpunkové zápletky, kterou by nikdo nepovažoval za originální ani před 30 lety (natož dnes). A kdybyste náhodou něco nepochytili, vše je podrobně vysvětlováno (např. co je to "ghost" a co "shell")."

Nová hraná verze kultovního anime bude zcela jistě porovnávána s předlohou. A jak se zdá, fanoušci japonského originálu to nepřejdou bez připomínek. Nepolíbenému divákovi novinka přinese odlehčenou verzi s působivým vizuálem, akčními scénami a populární herečkou. Všechny recenze Ghost in the Shell si přečtete zde. Prozatím 66 procent.

I Volání netvora: Příběh života bylo inspirováno předlohou, přesněji knihou Patricka Nesse, který napsal i filmový scénář. Příběh chlapce, jehož matka trpí těžkou nemocí a její odchod je otázkou času, zaujme přímočarostí, celou škálou emocí (od smutku a lítosti přes zlost, hněvu až ke smíření) a jedním unikátním fantastickým prvkem - obživlým stromem (namluvil ho Liam Neeson). Ten chlapci vypráví příběhy s ponaučením a je mu jediným důvěrníkem v těžké životní situaci. Trojice vyprávění je navíc ilustrována animovanou formou, což vzhledem ke knižní předloze dokonale navodí imaginaci chlapce a vlastně všech, co populární čtivo znají.

Volání netvora: Příběh života

Film je přístupný od 12 let, je vybaven titulky a originální formou režiséra Bayony, který se nebojí přitlačit na pilu až kamsi na hranici thrilleru/hororu. Odvážný film stojící za pozornost. Žádná povrchní záležitost. Všechny recenze Volání netvora si přečtete zde. Prozatím 73 procent.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Po řadě snímků, v nichž se modráskové s bílými čapkami vydali do světa lidí, se do kin dostává ryze animované dobrodružství Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Film vznikal ve zkušeném týmu podílejícím se na sérii Shrek a vypráví o Koumákovi, Nešikovi a Silákovi, kteří se snaží zachránit tajemnou ztracenou vesnici dřív než se dostane do spárů neúnavného Gargamela. Recenze snímku si přečtěte zde. Prozatím 63 procent. Trailery a bonusová videa si přehrajete na tomto linku.

V kinech se setká též trojice snímků, která se shodně dotýká tématu holocaustu. Vypravit se můžete na Úkryt v ZOO (2016). Natáčel se i v České republice, najdete v něm tuzemské herce, ale jádrem je příběh ukrývání židovských obyvatel ve varšavské zoo během druhé světové války. Recenzenti dávají 64 procent.

Popírání holocaustu

Popírání holocaustu (2016) se věnuje jednomu skutečnému soudnímu sporu, v němž popírač holocaustu David Irving obvinil historičku Deborah Lipstadtovou z urážky na cti. Hvězdně obsazené drama se týká poměrně nedávné události, při níž člověka zamrazí.

K holocaustu se váže i dokumentární snímek Jeden německý život (2016), jehož autorům se podařila jedinečná věc. Na kameru promluvila 105 letá sekretářka ministra propagandy Josepha Goebbelse Brunhilde Pomselová. Šlo vůbec o první její vystoupení na toto téma. Rok nato zemřela a vy se díky tvůrcům můžete podívat na netradiční portrét ženy, která na svých bedrech nesla téměř celé 20. století.

Trailer:

Snímek není polemikou o hrůzách holocaustu a nacismu, nýbrž mozaikou vzpomínek a kréd člověka žijícího v diametrálně odlišné společnosti od té současné. Pozoruhodný film uvádí do českých kin distribuční společnost Atlantis ve spolupráci s databází Paměť národa, která se věnuje zaznamenávání takzvaných orálních dějin díky přímým účastníkům důležitých historických milníků. Někteří ještě žijí a je důležité jejich vzpomínky stihnout zaznamenat.

Mžitky

Premiéru má též poslední film loni zesnuvšího Adrzeje Wajdy Mžitky (2016). Klasik polské kinematografie v životopisném dramatu líčí osudy avantgardního malíře Wladyslawa Strzeminskiho, jemuž srazila vaz stalinská diktatura po konci druhé světové války.

Z Febiofestu míří do distribuce též balkánská černá komedie Deník strojvůdce (2016), která si pohrává s nepsaným mottem, že "opravdovým strojvůdcem sa stanete, když srazíte prvního sebevraha". Jenže, co když se to nedaří?

Francouzi přinášejí bitvu jedné odhodlané výzkumné pracovnice s farmaceutickou lobby 150 miligramů (2016), která se skutečně stala a producenti léčiv měli na svědomí neobvyklé množství lidských životů.

Na závěr je tu jeden experimentální počin od vizuálního umělce Tomáše Svobody. Jeho snímek Jako z filmu (2017) se může pochlubit prvotřídními tuzemskými herci-režiséry a dle synopse vypráví o životě.

Jako z filmu

