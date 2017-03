Jak dlouho bude Spider-Man součástí marvelovek?

30.3.2017 /13:00/

Od chvíle, kdy začal Marvel budovat svůj filmový vesmír, fanoušci doufali v zapojení Spider-Mana. Zpočátku to ale nevypadalo, protože práva na postavu (pokud jde o využití ve filmu) držela společnost Sony a měla se oblíbeným hrdinou velké plány. A nemělo zůstat jen u série Amazing Spider-Man.

V Sony zpočátku opravdu mysleli ve velkém a v podstatě budovali vlastní marvelovský vesmír (ale postavený čistě na Spider-Manovi). Série Amazing Spider-Man měla mít podle původních plánů minimálně čtyři díly, dále jsme se měli dočkat sólovky Venoma a týmovky záporáků Sinister Six.

Poté, co Amazing Spider-Man 2 neměl takové ohlasy, v jaké studio doufalo, došlo k razantní změně. V Sony se dohodli s Marvelem, aby se mohl Spider-Man zapojit mezi Avengers. Dohoda byla taková, že filmová práva nadále bude držet společnost Sony, která se bude na filmech se Spider-Manem podílet finančně, bude je distribuovat a mít i určitou kreativní kontrolu. Marvel ale konečně mohl se Spider-Manem pracovat. Tím, že v Sony Spider-Mana uvolnili Marvelu, přirozeně ukončili svou sérii Amazing Spider-Man. A také škrtli plánované spin-offy. To už ale paradoxně v tuhle chvíli zase neplatí.

Nedávno studio překvapivě znovu oznámilo Venoma, který by navíc měl disponovat ratingem R, což je rozhodně zajímavý vývoj (Díky Deadpoole!). Fanoušci začali být zvědaví, co oživení filmového Venoma přesně znamená a jak to bude s případnou účastí Spider-Mana. A tady to začíná být zajímavé. Marvel si podle všeho pavoučka zamluvil na pouhé tři filmy (Občanskou válku a dvě sólovky) a pak si s ním zase budou v Sony moci dělat, co budou chtít.

Je proto slušná šance, že v Sony opravdu nakonec vybudují vlastní sérii různých propojených filmů ze Spider-Manova universa (a i se samotným pavoučkem). Otázkou je, jestli se bude navazovat na Amazing Spider-Man a zda u toho bude Andrew Garfield, který si hrdinu ve filmech zahrál. Nebo že by v roli pod hlavičkou Sony pokračoval nový Spider-Man Tom Holland?

Inu, v Sony před sebou mají velké rozhodování a zřejmě i velké plány. Uvidíme, zda tentokrát nezůstane jen u nich. Minule to moc nevyšlo.