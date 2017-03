Recenze: Ghost in the Shell - jaký je remake kultovního japonského anime?

29.3.2017 /19:40/

Blízká budoucnost. Lidstvo je vylepšováno bionickými implantáty. Těžce zraněnému děvčeti je firmou Hanka Robotics z těla vyndán mozek a vložen do robotické skořápky. Tak vznikne major Mira Killianová (Scarlett Johanssonová), která jako agentka Sekce 9 bojuje proti zločinu. Přičemž se zaplete do spiknutí, do pomsty tajemného hackera jménem Kuze a do odhalování vlastní vymazané (lidské) minulosti.

Vaše hodnocení tohoto filmu bude záviset především na tom, jak moc WTF vám zní předchozí odstavec. Pokud neznáte japonskou animovanou předlohu (a její comicsovou předlohu), tak asi budete poměrně spokojeni, protože se dočkáte výpravného remaku RoboCopa (2014) s badass holkou v hlavní roli, s občasnými velkolepými vizuály, ale bohužel zcela bez ironie nebo humoru a s velmi povrchně vykreslenými postavami. Ale kouká se na to příjemně a trvá to jenom 100 minut, tak proč ne...

Mnohem horší to bude, pokud japonské předlohy znáte. Tato americko-čínská koprodukce totiž nenechala z originálu kámen na kameni a má zcela jinou zápletku a zcela jiné hrdiny. Příklad: Při natáčení si fanoušci stěžovali, že hlavní hrdinku, japonskou androidku Motoko Kusanagi, hraje běloška. Stěžovali si zcela zbytečně, protože - jak nyní vidíme - hlavní hrdinka se jmenuje Mira Killianová. Motoko Kusanagi je ve filmu taky, ale není to androidka, nýbrž revolucionářka. A hraje ji Japonka. A je ve filmu necelých 10 sekund...

A totéž platí skoro ovšem. Je to šílené. A je to o to šílenější, že ve filmu je mnoho "citací", kdy nějaká scéna vypadá skoro stejně jako v animované předloze. Například skok z mrakodrapu, potápění ve tmě, souboj s pavoučím robotem nebo honička a rvačka v zaplavené čtvrti. Ale skoro vždycky je to jen vizuální shoda a scéna má úplně jiný kontext, nebo dokonce jiné hrdiny! Opravdu mi uniká, proč to takhle natočili. Kdo ocení, když ve filmu, který dějově nijak nesouvisí s animovanou předlohou, uvidí některé postavy, které se stejně jmenují? Nebo stejného psa (baset)?? Nebo velký uschlý strom ve scéně, ve které se v původní verzi nacházel na zdi rodokmen ve tvaru stromu??? Je toho mnohem víc a kdykoliv jsem něco takového uviděl, štvalo mě to, protože mi to připomnělo sofistikovanost originálu, kterou tenhle film prostě nemá a ani se nesnaží ji mít.

Ústřední zápletka je mnohem "normálnější", "přímočařejší", "pochopitelnější" - prostě hollywoodštější, než v původní verzi (a opravdu připomíná toho RoboCopa). Místy mi to přišlo až srandovní - nedokážu si představit, že by v japonském originálu byl třeba hacker v kukle, který temným hlasem pronáší "Activate the hack" (tady je). Režisér Rupert Sanders se soustředil především na vizuálno a už si nedělal moc starostí s tím, aby nějak kočíroval herce - například Takeshi Kitano ve všech scénách vypadá, jako že ho to vůbec nebaví a chce hlavně dostat šek a odjed zpátky domů. Pilou Asbæk (Bató) se docela snaží a má vyzněním postavy asi nejblíž k animované předloze. Ale je ve filmu málo.

Místo vpravdě vizionářského filmu, kladoucího netriviální otázky, jsme se dočkali standardní kyberpunkové zápletky, kterou by nikdo nepovažoval za originální ani před 30 lety (natož dnes). A kdybyste náhodou něco nepochytili, vše je podrobně vysvětlováno (např. co je to "ghost" a co "shell").

Nemůžu říct, že by šlo o katastrofální filmové dílo. Pokud vám je 12-15 let, možná v něm najdete i cosi hlubokého. Ale rozhodně jde o katastrofální remake a o ten nejhorší případ toho, co se může stát, když se něco "zhollywoodizuje".

Hodnocení: 50%