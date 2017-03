Recenze - Volání netvora: Příběh života

29.3.2017 /16:00/

Zítra vstoupí do kin rodinné drama s prvky fantastična, které se inspirovalo populární knihou Patricka Nesse Volání netvora. Podle jeho scénáře natočil J.A. Bayona (Sirotčinec, Nic nás nerozdělí) střípky ze života dvanáctiletého chlapce, jehož matka bojuje se smrtelnou nemocí. Film se věnuje zásadní otázce "Kde v člověku vzniká strach a jak se s ním vyrovnat?".

Volání netvora: Příběh života (2016) není příjemnou podívanou na víkendové odpoledne. Tématicky se totiž točí kolem tušené ztráty nejbližšího člověka a strachu, který proniká až do nočních můr.

Ve filmu sledujeme Conora (pozoruhodný Lewis MacDougall), samotářského chlapce starajícího se v opuštěném domě o nemocnou matku (Felicity Jones asi nepoznáte). Ve škole ho šikanují a s babičkou (Sigourney Weaver) si taky dvakrát nerozumí. Otec žije v Americe a jeho přítomnost je ojedinělým svátkem. Conor se uzavřel do světa fantaskních maleb a pravidelných nočních můr. Je to vždycky nachlup stejné - ze všech sil drží maminku nad propastí, ale nepodaří se mu ji zachránit. Znovu a znovu. Strach se kupí.

V jednu chvíli se na scéně objeví nezvyklý průvodce, obživlý netvor (mluví ho Liam Neeson) v podobě mohutného tisu, který Conor sleduje z okna svého pokoje. Netvor mu bude vyprávět tři příběhy s ponaučením. Na oplátku pak bude chtít ten nejdůležitější vyložit od něj.

Trailer:

Volání netvora: Příběh života je mixem rodinného dramatu s fantastickými až thrillerovými prvky. Nechybí v něm ovšem ani humor. Režisér Bayona všechny polohy dávkuje s citem a rozmyslem (snad až na příliš srdceryvné "dvojité" finále). Osvěžující jsou i vsuvky s příběhy Netvora, všechny jsou totiž vytvořeny ve formě krátkých animovaných filmů a ze všeho nejvíc se hodí k adaptaci knižní předlohy.

Tématicky a filmařsky by se dalo Volání netvora přirovnat k Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko (2011), které se také věnovalo smrti rodiče. Ale mnohem víc v nostalgické rovině. "Netvor" je o poznání přímější a nekompromisnější. Conor je zde vystaven dost drsné zátěži, nikoliv však prvoplánově. O smrti a ztrátě totiž děti přemýšlejí od útlého věku, vnímají ji často docela jinak, než my dospělí. A to, že v řadě citlivých případů nevíme, jak s dětmi o smrti mluvit, není jejich chyba, ale naše. Bludný kruh přerušíme, když o smrti a ztrátě budeme hovořit. Spolu se všemi emocemi a obavami, které ji provázejí. Ve filmu na to upozorňuje Conorův jediný "parťák" - strom Netvor.

Volání netvora: Příběh života je o několik příček smysluplnější hollywoodský biják než dystopická řada pro teenagery Hunger Games a další snímky z podobného ranku. I kvůli tomu, že se film v českých kinech promítá pouze s titulky, je vhodný pro diváky od 12 let. Věřím, že se tenhle z řady vybočující titul setká se zájmem. Proč? Protože si to kvůli tématu, hereckým výkonům a řemeslnému zpracování zaslouží.

Hodnocení: 70%