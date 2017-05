Princezny a Pán času aneb TARDIS se umí přenést i do světa pohádek

7.5.2017 /19:00/

Američanka Karel Hallion se při své práci nechala inspirovat seriálem Pán času, který zkombinovala s Disneyho princeznami. Do pohádkového světa jim nainstalovala modrou telefonní budku a doplnila vše malým komentářem. Jak budou asi hrdinky reagovat? Schválně, která by nabídku doktora Who přijala a vydala se s ním v TARDISu na cestu časem? Kompletní galerii autorky najdete zde.

Popis k úvodní fotce: Popelka by se možná mohla vydat na pořádné dobrodružství místo toho, aby čekala doma na to, až ji její princ objeví...