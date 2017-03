Máte rádi princezny od Disneyho? Existuje o nich úžasný komiks!

30.3.2017 /08:30/

Jeho autorkou je animátorka Amy Mebberson a její práce je skutečně neuvěřitelná (a velmi nápaditá). Celý komiks vychází na internetu a Amy si v něm pohrává s myšlenkou, že za značkou Disney Princess stojí nepsané pravidlo, které brání princeznám ve vzájemné činnosti a komunikaci.

To se Amy moc nelíbilo a tak se sama pustila do vytváření komiksu s názvem Pocket Princesses. V něm vystupují všechny (oficiální i neoficiální) Disneyho princezny. A co víc, všechny žijí pod jednou střechou! Což je zdrojem neuvěřitelně zábavných situací. Komiks vychází jednou týdně a ačkoli se na nějakou dobu odmlčel (autorka byla příliš zaměstnána), už se zase rozběhl a dokonce aktualizoval řady spolubydlících i o Vaianu a Elenu z Avaloru.

S ohledem na respektování žádosti autorky, aby její práce nebyla nikam volně kopírována, vám přinášíme jen jeden ukázkový obrázek a zveřejňujeme odkaz na stránky tohoto komiksu. Věříme, že pokud umíte alespoň trošku anglicky, budete se skvěle bavit. No a pokud anglicky neumíte, nemusíte zoufat. I samotné obrázky často stojí za to! :-)

Postavy, které v komisku najdete, jsou popsány takto:

Sněhurka – Přesně odráží hodnoty začátku 20. století. Špatně reaguje na jablka.

Popelka – Jako bývalá služka je posedlá čistotou a má problémy se střevíčky.

Šípková Růženka – Vychovávaly ji víly a ne zrovna odborně, hodně spí.

Ariel – Mořská panna, která chce vědět, jaké je to být člověkem, během přeměny na člověka nemůže mluvit.

Kráska – Knihomol ve všech ohledech, knihomol byla jako vesničanka a je jím i jako princezna. Má ráda čaj.

Jasmína – Princezna z pouštního království s exotickými chutěmi. Drzá jako opice a náchylná k útěkům.

Pocahontas – Dcera náčelníka z Nového světa. Milovnice přírody a turistka posedlá svým zdravím.

Mulan – Čínská dívka, která se přestrojila za vojáka. Miluje válečnou vřavu i okamžiky klidu a míru.

Tiana – Šéfkuchařka a majitelka restaurace v New Orleans. Udělejte nepořádek v její kuchyni a uvidíte!

Locika – Princezna s velmi dlouhými a užitečnými vlasy. Miluje své barvy a pánvičky.

Merida – Skotka, trošku klučičí princezna se zálibou v lukostřelbě a medvědech.

Anna – Hyperaktivní skandinávská princezna, opak upnuté sestry. Sedí si s Locikou, Ariel a Meridou.

Elsa – Královna ledu a sněhu s jemnými problémy zvládání vlastních sil. Nerada by byla spojována s jinými Disneyho královnami.

Oficiální stránky povedeného komiksu o princeznách jsou buď na Facebooku, Instagramu nebo na stránkách samotné autorky.