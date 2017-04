Disneyho hrdinové jako studenti v Bradavicích

8.4.2017 /10:00/

Jediná kouzla lepší než skutečná jsou ta od Disneyho. Minimálně si to myslí Anabella B. ze Spojených států. Na DeviantArtu vystupuje jako Eira 1893 a my vám přinášíme její práci, ve které překreslila Disneyho hrdiny do podoby studentů školy v Bradavicích. Jak moc je její práce působivá, necháme na vás. Pokud vás zaujala, můžete ji i nadále sledovat na jejím profilu.

Popis k úvodní fotce: Ariel s Erikem to moc sluší a ani jim nevadí, že hned vedle nich stojí nejkrásnější mezi všemi Sněhurka se svým princem.