28.3.2017 /15:00/

Všechno, co chcete vědět o filmu Masaryk (SOUTĚŽ)

Vášně kolem Masaryka (2016), který počátkem března ustanovil nový rekord v počtu Českých lvů (12), opadly. Takže nastal ten správný čas probrat s producentem snímku Rudolfem Biermannem všechno od A do Zet. Přijďte se zeptat i vy v pondělí 3. dubna v 18:00 do pražského Krutónpolisu. Máme pro vás soutěž o 5 vstupenek na diskusi, jejíž podtitul zní "Producent vs. režisér?".

Kolem filmu Masaryk se hned v sobotu 4. března po předávání Českých lvů strhla solidní diskuse roztodivné úrovně a několikadenní mediální vlna, která trumfla i tu pooscarovou. Producentu Biermannovi mnozí vyčítali vypočítavost, když koncem prosince snímek uvedl po dobu sedmi dnů v pražském Kině Lucerna. Tím splnil podmínky České filmové a televizní akademie, snímek byl nominován a odnesl si rekordních 12 sošek z výročních filmových cen Český lev. Julius Ševčík a Rudolf Biermann (vpravo) přebírají Českého lva za nejlepší film loňského roku. Pražský prostor Krutónpolis, jeho diskutér a dramaturg Filip Kršiak pokračují v nastoupené cestě představovat zajímavé autory a konfrontovat témata, která rezonují. V pondělí 3. dubna od 18:00 se v Krutónpolisu představí právě producent Masaryka Rudolf Biermann, který má za sebou kromě nejnovějšího titulu řadu ceněných i komerčně úspěšných snímků (Obsluhoval jsem anglického krále, Účastníci zájezdu). "Co všechno stálo za propagací a distribucí Masaryka? Jak se točil film o českém politikovi pro mezinárodní publikum? Jaké ústupky bylo nutné podstoupit pro realizaci filmu? Do čeho všeho producent musel nebo chtěl zasahovat? Co pro Biermanna znamená historie? Je pro producenta důležitý význam a sdělení filmů, které produkuje?" Tyto a další otázky budou za necelý týden v Krutónpolisu zodpovězeny. Podrobnosti o akci najdete zde. Nejúspěšnější snímky v historii Českého lva Pokud se chcete na diskusi dostat zdarma, máte možnost. Ve spolupráci s Krutónpolisem pořádáme soutěž o 5 volňásků. Zúčastněte se naší nové redakční hry "Nejúspěšnější snímky v historii Českého lva" a získejte na první pokus co nejvíce bodů. Pětice nejúspěšnějších bude mít vstup na pondělní diskusi v Krutónpolisu zdarma. Uzávěrka soutěže je tento čtvrtek 30. března v 15:00.