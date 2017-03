12. týden-kinopremiéry: Život ve vesmíru, Rande naslepo a Rammstein v Paříži

23.3.2017 /17:40/

Pět novinek, jedna obnovená premiéra a nezapomenutelný koncertní záznam. Jsou tu další kinopremiéry. Pojďme si je představit.

Život

Začneme sci-fi thrillerem Život (2017) režiséra Daniela Espinosa (Dítě číslo 44). Snímek vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Inteligentní forma života, kterou na stanici zkoumají, se jim vymkne z rukou, a oni si budou muset zachránit holý život a zajistit to, aby se "predátor" nedostal na Zemi.

Sci-fi thriller motivem entity, která zaútočí proti posádce, připomíná klasiku Vetřelec (1979). Mnozí recenzenti odkazují také na hit Gravitace (2013).

Trailer:

Co si o filmu myslí recenzent František Fuka? "Film je od prvních sekund působivý, atmosférický a podněcující naši zvědavost: Zajímá nás, co se bude dít, a záleží nám na těch postavách. Prvních přibližně 30 minut filmu působí úžasně ambiciózně, jako kdyby bylo na plátně rozehráváno něco opravdu nadčasového. S přibývajícími minutami filmu ale dochází čím dál víc a víc k tomu, že se těchto šest elitních vědců, speciálně vybraných přesně pro tento úkol, chová jako totální idioti, kteří nerespektují nejen vědecké procedury, ale ani základní logiku."

Všechny recenze Života si přečtete zde. Prozatím 66 procent. Na RottenTomatoes dávají 79 procent.

U strašidelného žánru zůstaneme. Do kin míří horor Skryté zlo (2017), volně inspirovaný snímkem Candyman (1992). Oč ve Skrytém zlu, které se v originále jmenuje The Bye Bye Man, jde? Tři kamarádi narazí na strašidelnou kletbu. Když vysloví formuli "Bye Bye Man", zjeví se vraždící monstrum. A to si pište, že to řeknou! A nejen jednou...

Recenzenti Skryté zlo hodnotí podprůměrně; tuzemští dávají 32 procent, na RottenTomatoes pouhých 23.

Němci se do toho solidně opřeli, takže tu po sérii Fakjů pane učiteli máme další komediální kousek, snímek inspirovaný skutečným příběhem režiséra Rande naslepo (2017). Jde o to, že hlavní postava, která trpí opravdu hodně velkou slabozrakostí, chce stůj co stůj místo v renomovaném hotelu. Díky kamarádům se daří handicap maskovat. Ale pak se na scéně objeví žena a láska a vše se solidně zkomplikuje.

Rande naslepo

Z recenze Františka Fuky: "Film je natočen velmi řemeslně zručně (včetně kvalitního českého dabingu). Sympatický hrdina, správně zrealizované vizuální i verbální gagy, řízné songy na soundtracku, všechno funguje a čeští tvůrci by se mohli lecčemus přiučit. Ta řemeslná zručnost a odlehčenost totiž slušně maskuje složitější témata, která by nás mohla napadnout."

Všechny recenze si přečtete zde. Prozatím 66 procent.

Pouze dnes představí vybraná kina záznam proslulého pařížského koncertu německé skupiny Rammstein. Autor úspěšných a kontroverzních videoklipů Jonas Åkerlund sestříhal delší než dvouhodinovou show plnou ostrých kytar, ohňů a odvážných rekvizit. Rammstein: Paris (2016) slibuje zážitek, na který jen tak nezapomenete.

Lví žena

Lví žena (2016) je norským dramatem o dívce Evě, která se narodí s hypertrichózou – onemocněním, kvůli kterému jí po celém těle roste nadměrné množství chlupů. Odmala tak prochází rukama doktorů, kteří si s ní neví rady, a spolužáků, kteří se jí smějí. Otec po smrti ženy neví, jak k dceři přistupovat, tak ji před světem ukrývá. Eva se to ale rozhodne změnit a svou nemoc promění v jedinečnost. Inspirováno knižní předlohou.

Dokumentarista a úspěšný spisovatel Martin Ryšavý přináší další zprávu z polozapomenutých ruských dálav. Ve snímku Slepý Gulliver (2016) kromě zážitků z dalekých zemí přináší Ryšavý zprávu i o sobě - kvůli zhoršujícímu se zraku musí jít do služeb optika. Další netradiční dokumentaristický počin.

Špalíček

Do kin míří v digitálně restaurované verzi snímek, který měl premiéru před 69 lety, první loutkový celovečerák Jiřího Trnky Špalíček (1947). Autor v něm čerpal z venkovských lidových tradic a mouder. Přináší též jedinečnou (až halucinační) atmosféru, kterou ocenilo publikum po celém světě. Jen u nás bylo během premiéry kino poloprázdné. Jedinečná příležitost to po dlouhých letech napravit. Zlatý fond tuzemské kinematografie.

Seznam všech březnových premiér najdete ZDE .