Zombieland 2 je pořád v přípravě. Na co se tak dlouho čeká?

23.3.2017 /13:15/

Hororová komedie Zombieland, v níž Jesse Eisenberg, Woody Harrelson a Emma Stone čelili zombie apokalypse (a nechtěně při ní odrovnali Billa Murrayho) se podívala do kin v roce 2009. Od to doby fanoušci čekají na pokračování.

Napřed se hledal vhodný scénář, poté to chtěli tvůrci zkusit s televizní variantou (což nevyšlo a plánovaný seriál skončil u pilotního dílu).

Co natočení Zombielandu 2 zdržuje nyní? Samozřejmě peníze.

Scenárista jedničky Paul Wernick k tomu uvedl následující: "Film je v aktivním vývoji. Herci četli scénář a nadchl je. Režisér Reuben Fleischer je na palubě. Jde jen o to vyjednat s herci správné částky, aby se dal dohromady rozpočet. Z herců se během let staly hvězdy, jedničku jsme natočili za 20 milionů dolarů a snažíme se podobný finanční model uplatnit i u dvojky. Studio hledá způsob, jak zaplatit herce způsobem, jaký si zaslouží."

Kouzlo Zombielandu spočívalo mimo jiné v tom, že šlo v zásadě o komorní podívanou, která dokázala z mála vytěžit maximum. Taková formule se vždy špatně opakuje, se stejným tvůrčím týmem by to ale vyjít mohlo. A všechny hvězdy původního filmu nejednou ukázaly, že jsou schopné jít do projektu za pár dolarů, pokud v něj věří. Tak třeba to bude i případ Zombielandu 2.